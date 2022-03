Prodaja muzičkih CD-ova prvi put u porastu u poslednjih 17 godina

Streaming muzike je danas najisplativija grana muzičke industrije, ali stari dobri audio CD-ovi još uvek nisu za penziju. Prema godišnjem izveštaju koji je objavila Recording Industry Association of America (RIAA), promet od prodaje CD-ova u SAD-u, porastao je tokom 2021. godine za 21 procenat i dostigao vrednost od 584 miliona dolara. To je prvi put da je ovo tržište u porastu, još od 2004. godine. Veruje se da je to moglo da se desi i 2020. godine, da nije došlo do masovnog (privremenog) zatvaranja radnji zbog COVID-19 pandemije.

I tržište LP ploča je takođe u stabilnom porastu, sada već 15 godina zaredom. Ipak, tokom 2021. godine skok je bio ogroman, čak 61 procenat, a dostignuta je vrednost tržišta od milijardu dolara. Ovo je prvi put da je dostignuta ta vrednost, još od 1986. godine. Ako se uzmu u obzir svi fizički formati muzike, ukupna vrednost tržišta u SAD-u u toku 2021. godine bila je 1.66 milijardi dolara.

Interesantno je da je tržište digitalnog download-a muzike bilo jedino u padu tokom prošle godine. Prodaja digitalne muzike smanjena je za 12 procenata (na 587 miliona dolara), što je samo 3 miliona dolara od vrednosti prodaje CD izdanja.

Prihodi od streaming-a očekivano rastu. Ukupan rast tokom prošle godine bio je 23.8 procenata, a tržište je dostiglo vrednost od 12.4 milijarde dolara. Od toga na pretplate ide 9.5 milijardi dolara, što je povećanje od 23 odsto u odnosu na 2020. godinu. To je i dalje najprofitabilniji deo muzičke industrije, koji donosi oko 83 procenta ukupnih prihoda.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet