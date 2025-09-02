Prodaja Tesle opala za 40% u Evropi

Teslina vozila se prodaju 40% manje u Evropi.

Prodaja Tesla automobila u Evropi pala je u julu što je sedmi mesec uzastopnog pada za ovu kompaniju. Sa druge strane BYD beleži mesečni porast što su pokazali podaci objavljeni u četvrtak.

Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila u julu je registrovano ukupno 8.937 novih automobila Tesle, što je pad od 40% u odnosu na isti period prošle godine. BYD je zabeležio novih 13.503 registracija u julu što je povećanje od 225% na godišnjem nivou.

Pad prodaje Teslinih električnih automobila dogodio se čak i dok je ukupna prodaja baterijskih električnih automobila rasla u Evropi. Tesla se suočava sa brojim izazovima u Evropi kao posledica oštre konkurencije i pada ugleda brenda zbog Maskovih izjava.

Kineski brendovi su pak zabeležili rekordnu stopu tržišnog udela u ovoj godini.

Izvor: cnbc.com