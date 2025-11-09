Prodaja Xbox hardvera nastavlja da pada

Prodaja Xbox-a već neko vreme pada — i priča nije postala ništa svetlija. Microsoft je upravo objavio zaradu za prvi kvartal 2026. godine, a prihodi od Xbox hardvera su pali za 29% u odnosu na isti period prošle godine. U prošlom kvartalu, pali su za 22%. Pali su za 29% u prva dva kvartala 2025. godine, pali su za 42% u četvrtom kvartalu 2024. godine… Shvatate poentu.

Kako carine i inflacija uzimaju svoj danak, Microsoft je dramatično povećao cene svog hardvera za igre, a Serija X sada počinje od 599,99 dolara. Microsoftov odgovor je bio da smanji značaj konzole i sprovede strategiju „Xbox svuda“. To je donelo određeni uspeh na planu sadržaja i usluga, iako su prihodi tamo uglavnom ostali nepromenjeni u ovom kvartalu, rastući samo jedan procenat u odnosu na prethodnu godinu.

Microsoft bi očigledno želeo da vidi veći rast tamo. Kompanija je navodno težila dramatičnim maržama profita od 30%, što je dovelo do otpuštanja i otkazivanja projekata. Ali izgledi kompanije za drugi kvartal nisu mnogo ružičastiji. Očekuje se da će prihodi od Xbox hardvera nastaviti da opadaju, a sadržaj i usluge da će nastaviti rast od nizak jednocifren broj.

Microsoft jeste zabeležio rast hardvera od proizvođača originalne opreme za Windows i uređaja, sa skromnim povećanjem prihoda od 6 procenata u odnosu na prethodnu godinu. Kompanija je prestala da odvojeno izveštava o zaradi od Surface-a, tako da nije jasno kako ti uređaji funkcionišu. Oni su bili u stalnom padu već nekoliko godina.

Upravo Azure i cloud usluge ostaju pokretačka snaga Microsoft-ovog uspona. Rast njegovih inteligentnih cloud usluga je značajan. Prihodi su porasli za 28 procenata u odnosu na prethodnu godinu na 30,9 milijardi dolara, pri čemu je Azure posebno porastao za 40 procenata.

U širem smislu, prihodi od Microsoft Cloud-a iznosili su 49,1 milijardu dolara, što je povećanje od 26 procenata u odnosu na prvi kvartal 2025. godine. Cloud odeljenja kompanije i Azure stalno rastu već nekoliko godina.

Ukupno, Microsoft je prijavio 77,7 milijardi dolara prihoda za kvartal, što je povećanje od 18 procenata u odnosu na isti period prošle godine. A neto prihod je iznosio 27,7 milijardi dolara, što je povećanje od 12 procenata. Iako je taj porast uglavnom rezultat različitih cloud ponuda kompanije, njena produktivnost i poslovni procesi i dalje čine značajan deo njenih prihoda (33 milijarde dolara).

Izvor: TheVerge