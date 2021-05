Prodajte telefon ili laptop? Evo kako da obrišete podatke

Pre nego što prodate ili poklonite nekom uređaj koji ste koristili, obavezno ga resetujte na fabrička podešavanja. Tako ćete obrisati podatke koji su budućem vlasniku nepotrebni i svakako ćete sprečiti da neki osetljivi podaci ne dođu u pogrešne ruke. Resetovanjem ćete vratiti uređaj u prvobitno stanje, sa svim podešavanjima i aplikacijama vraćenim na fabričke vrednosti. Sve lepo i čisto, kao kad ste ga kupili.

Sledi kratko uputstvo za fabričko resetovanje raznih uređaja, od računara i telefona do konzola za igre, e-book čitača i satova. Ako na listi i ne nađete ono što vam treba, potražite u podešavanjima (settings) jer su opcije za resetovanje skoro sigurno tu.

Pre resetovanja uređaja, obavezno proverite da li su slike, video snimci ili neki drugi podaci koji su vam važni, bezbedno prebačeni na neki cloud ili računar. Budete oprezni i proverite dva puta jer factory reset ne možete da poništite. Kada jednom to uradite, pozdravite se sa svim podacima koji su bili na uređaju.

Android telefoni i tableti

Kod Android uređaja opcija za resetovanje je na različitim mestima u zavisnosti od verzije OS-a i da li koristi custom interfejs.

Standardno mesto je System deo u Settings meniju i obično se zove Reset Options. Ovde ćete naći nekoliko reseta uglavnom za slučaj da vaš telefon počne čudno da se ponaša. Mi tražimo opciju Erase All Data (Factory Reset) ili nešto slično tome. Android će prikazati upozorenje ili dva, zbog sigurnosti a verovatno će tražiti i PIN kod.

Ukoliko ne nađete opciju na tome mestu, probajte da kucate reset u pretragu kada otvorite Settings.

Windows računari

Laptop ili desktop računar verovatno ima najviše osetljivih podataka pa je zato važno da ga resetujete kako valja. Kucajte reset u Start meniju i trebalo bi da dobijete Reset this PC opciju. Ako se ne pojavi, otovorite Settings sa Start menija i naći ćete opciju za resetovanje u Recovery kartici. Izaberite Get Started u Reset This PC delu pa onda Remove Everything.

Ukoliko prodajte računar nekom strancu, kliknite na Change Settings na sledećoj strani i onda uključite prekidač Data Erasure. Tako će reset da obriše sve vaše hard diskove i to na način da podaci ne mogu da se vrate ni forenzičkim tehnikama vraćanja podataka.

Iphone i iPad

Resetovanje iOS uređaja je prilično jednostavno. Odete na Settings meni pa na General podmeni. Tu ćete naći opciju Reset a u njoj Erase All Content and Settings.

Potrebno je još i da unesete podatke za vaš Apple ID zbog sigurnosti.

Apple računari

Mac računari su poznati po jednostavnosti korišćenja ali resetovanje je ipak malo teže nego kod Windows-a.

Potrebno je da resetujete računar (da ga ponovo pokrenete) i onda, dok se sistem diže, da držite Command i R na tastaturi dok se ne pojavi Recovery meni. Tu izaberete Disk Utility i videćete vaše hard diskove. Potrebno je da ih izbrišete sve osim particije za MacOS instalaciju. Brišete tako što kliknete desnim klikon na particiju i onda izaberete Delete.

Kada je brisanje gotovo, ponovo pokrenite računar, opet sa Command + R uđite u Recovery meni i instalirajte svež MacOS.

Apple Watch

Najlakši način da obrišete Apple Watch je da to uradite sa samog sata. Izaberite General iz Settings menija i skrolujte dole dok ne nađete Reset. Tu ćete naći Erase All Content and Settings čime ćete u potpunosti resetovati Apple Watch.

Možete i sa iPhone ili iPad uređaja koji je uparen sa satom. Otvorite Watch aplikaciju i izaberite General sa My Watch kartice. Onda, isto kao i na satu, skrolujte dok ne nađete Reset opciju.

Google Chromebook

Google je opciju za resetovanje kod Chromebook-a nazvao Powerwash. To je zato što ona ne služi samo za Factory reset nego je dobro uraditi je svakih par meseci da bi Chromebook radio bolje i brže.

Pritisnite Ctrl, Alt, Shift i R zajedno na login ekranu da biste dobili Powerwash prozor. Još jedan način kako možete da dođete do njega je sa početnog ekrana, klikom na deo sa satom u donjem desnom uglu i onda na Settings ikonicu (izgleda kao zupčanik) pa na Advanced i onda skrolujte dole dok se ne pojavi Powerwash.

Wear OS satovi

Wear OS satovi su jednostavni za reset. Prevucite prstom na dole da biste dobili meni. Tapnite na Settings dugme pa skrolujte dole do System opcije i izaberite je. Onda povucite prstom na dole i izaberite Disconnect & Reset.

Sony PS4

Najbolji način da resetujete PlayStation 4 konzole je kroz Safe mod.

Isključite konzolu pa držite dugme za uključivanje na PS4 (ne na džojpedu) dok ne čujete dva bipa. Tako ćete ući u Safe mod. Tu ćete naći opciju Reinstall System Software. Procedura će malo da potraje ali se isplati. Dobićete nov PS4, spreman za prodaju.

Microsoft Xbox One

Pritisnite Home dugme na Xbox gejmpedu. Izaberite ikonicu sa zupčenikom da biste ušli u Settings meni. Idite u System pa Console Info i onda na Reset console.

Tu ćete naći opcije za resetovanja sa i bez brisanja podataka. Izaberite Reset and Remove Everything za fabričko resetovanje.

Nintendo Switch

Postoje dva načina da resetujete Switch. Prvi je fabrički reset koji ne briše podatke. Ne koristite to ako ćete da prodajete Nintendo Switch ali on može biti koristan za druge situacije.

Kada je Switch isključen, držite dugmad za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka i dugme za uključivanje. Tako će se pojaviti ekran za Recovery i tu možete da uradite fabričko resetovanje bez brisanja vaših snimljenih podataka.

Za kompletan reset, uključite Switch i idite na System Settings meni. Na dnu menija izaberite System i onda, skroz na dnu, naći ćete Formatting Options. To su kontrole za pun fabrički reset.

Amazon Kindle

Pripremanje Kindle-a za prodaju se malo razlikuje od ostalih uređaja. Postoji reset opcija u Settings meniju i Device Options podmeniju ali najvažniji deo procesa reseta nije tu.

Morate da “deregistrujete” Kindle. To će ga otkačiti sa vašeg Amazon naloga. Register Device opcije su u Your Account delu Settings-a.

Uradite i reset i deregister da biste vratili Kindle na fabrička podešavanja. Ako ne možete da nađete Settings meni, tapnite negde pri vrhu ekrana, onda na Settings pa na All Settings u prozorčiću koji iskoči.

Sonos zvučnici

Resetovanje zvučnika nije važno kao kod laptopa ili telefona ali je dobro uraditi ga jer može da pomogne novog korisniku da ga lakše podesi.

Isključite zvučnik (otkačite kabl) i držite ili Join, Play/Pause ili Mute dok vraćate kabl za struju nazad. Koje ćete dugmiće držati zavisi od toga koji su dugmići u stvari na zvučniku, to varira od modela do modela.

Nastavite da držite dugme neko vreme. Kada se proces završi LED lampica na zvučniku bi trebalo da zasvetli zeleno.

Garmin satovi

Resetovanje Garmin satova je malo drugačije u zavisnosti od modela ali je slično bilo di imate Forerunner, Fenix, Vivoactive ili Instinct sat.

Dugo pritisnite dugme za gore ili preko ekrana idite na Settings meni. Izaberite System pa onda skrolujte dole do Reset opcije. Tu izaberite Delete Data and Reset Settings da biste u potpunosti resetovali uređaj.

Huawei i Honor satovi

Isti softver koriste Huawei i Honor satovi i procedura za resetovanje je ista.

U Settings meniju ćete naći Reset opciju kojom ćete vratiti sat na fabrička podešavanja.

Izvor: Wired

