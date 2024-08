Profit kompanije Nintendo pao za 55 procenata jer kupci čekaju Switch 2

Korisnici sa nestrpljenjem očekuju novu generaciju Switch konzole i zbog toga se uzdržavaju od kupovine trenutne konzole i igara za nju. Ovo se može zaključiti iz najnovijeg izveštaja koji je objavio Nintendo. Na kraju prošlog kvartala, Nindendo je objavio da je neto profit kompanije bio 80.9 milijardi Jena, što je više od očekivanog, ali i za 55 procenata manje od neto profita u istom periodu prošle godine.

Kao dodatak, kompanija je u prethodnom kvartalu prodala „samo“ 2.1 milion Switch konzola, što je za 46.3 procenata manje u odnosu na drugi kvartal 2023. godine. Čak se ni igre ne prodaju dobro, jer je i u tom segmentu zabeležen pad profita od 41.3 procenta.

Nintendo je u svom finansijskom izveštaju naglasio da je pad prodaje igara izazvan nedostatkom novih „velikih“ naslova, kao što je prošlogodišnji „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. „Super Mario Bros. Movie“ je takođe prošle godine pomogao u prodaji igara.

Što se tiče hardvera, iako je prodato malo konzola, broj je sličan kao i u prvom kvartalu ove godine, pa kompanija smatra da je prodaja stabilna.

Ovakve brojke su u neku ruku i očekivane, jer se očekuje da će uskoro biti lansirana Switch 2 konzola. Njeno pojavljivanje na tržištu se očekuje tokom ove, ili početkom sledeće godine. Za sada nema mnogo informacija o njoj, sem da će biti unazad kompatibilna, kao i da će imati 4K rezoluciju.

