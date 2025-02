Program Energize podržao četiri globalne farmaceutske kompanije koje su zajedno potpisale ugovor o otkupu električne energije (PPA ugovor) u cilju dugoročnog snabdevanja obnovljivom energijom

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, objavio je da je postignut napredak u daljoj dekarbonizaciji farmaceutskog i zdravstvenog sektora. U okviru programa partnerske saradnje Energize, koji okuplja vodeće svetske farmaceutske i zdravstvene kompanije i njihove dobavljače, druga grupa kompanija je potpisala PPA ugovor za zajedničku nabavku obnovljive električne energije, nakon što je prva grupa to učinila u jesen 2024. godine. Ovaj PPA ugovor je potpisan sa razvojnom kompanijom X-ELIO, a snabdevanje energijom iz njenog projekta Lorca Solar bi trebalo da krene početkom 2026.

Foto: Schneider Electric

Haleon i GSK, sponzori programa Energize, i njihovi dobavljači Gilead Sciences i Thermo Fisher Scientific su zajedno kupili 245 GWh obnovljive energije godišnje na period od 10 godina. Procenjuje se da će se time emisija ugljen-dioksida smanjiti za 41.748[1] metričkih tona godišnje, što je jednako prosečnoj godišnjoj potrošnji električne energije 74.878[2] domaćinstava u Španiji.

Thermo Fisher Scientific je bio glavni pregovarač u ime ove grupe kompanija tokom pregovora o PPA ugovoru, koji su doveli do uspešnog zajedničkog ulaganja u dugoročno snabdevanje obnovljivom električnom energijom.

„Kao kompanija čija je misija da svojim kupcima omogući da svet učine zdravijim, čistijim i bezbednijim, znamo da je partnerstvo od ključnog značaja za ostvarivanje ambicioznih ciljeva“, izjavio je Konrad Bauer, senior vice president, global business services, Thermo Fisher Scientific. „Pozicija glavnog pregovarača za potpisivanje ovog ugovora u ime naše grupe nam je omogućila da iskoristimo stečena znanja i uvide iz sopstvenog rada na ublažavanju klimatskih promena kako bismo zajednički napredovali ka neto nultim emisijama ugljen-dioksida i dostigli 100 odsto obnovljivu električnu energiju za svoje evropske ogranke.“

„Drago nam je što smo deo ove grupe u okviru programa Energize koja će elektromreži u Evropi doneti novu obnovljivu energiju za naše poslovanje i dobavljače. Naš rad u programu Energize, čiji smo suosnivači od 2021. godine, potvrđuje snagu partnerstava u pokretanju značajnih promena, podršci otpornosti kompanija, obezbeđivanju energetske sigurnosti i boljem predviđanju troškova na duge staze“, rekla je Lisa Martin, Chief Procurement Officer, GSK.

„Svrha kompanije Haleon je da kroz humani pristup obezbedi bolje zdravlje. Zdravlje ljudi je direktno povezano sa zdravljem planete i zato smo mi veoma ozbiljno posvećeni smanjenju emisije ugljen-dioksida“, izjavila je Sarah McDonald, VP of Sustainability, Haleon. „Saradnja je ključna za ostvarivanje naših ciljeva ekološke održivosti i kroz partnerstvo sa organizacijama koje slično misle možemo da pojačamo svoj uticaj i podstaknemo konkretne promene. Ova inicijativa je sastavni deo našeg cilja da do 2040. godine ostvarimo neto nultu emisiju ugljen-dioksida u celom procesu, od nabavke sirovina do prodaje.“

„Za Gilead Sciences su odgovorna dugoročna ulaganja i partnerstva najvažnija za dostizanje zdravijeg sveta za sve. Naš prelazak na 100% obnovljivu energiju u 2025. godini se zasniva na stalnoj nabavci čiste energije i ovaj program je ključan za ispunjenje našeg cilja neto nulte emisije ugljen-dioksida u poslovanju do 2030. Velika je privilegija biti u vrhu kad je reč o ambicijama i doprinositi stvaranju nove zelene infrastrukture sa drugim kompanijama. Na ublažavanje klimatskih promena ne utiču pojedinačna dostignuća, ali zajednička težnja da hitno počnemo da radimo u korist naše planete će doneti suštinske promene. Budućnost u kojoj ispunjavamo svoju obavezu da isporučujemo lekove bez stvaranja potrebe za drugim će biti određena zajedničkim naporima kao što je ovaj“, izjavio je Joydeep Ganguly, SVP of Corporate Operations, Gilead Sciences.

„Potpisivanje ovog značajnog PPA ugovora je još jedna potvrda naše predanosti ponudi personalizovanih rešenja za neto nultu emisiju ugljen-dioksida koja su prilagođena potrebama naših partnera“, rekao je Mirko Molinari, Chief Commercial Officer, X-ELIO. „Izuzetno nam je drago što sarađujemo sa programom Energize koji donosi velike promene i što doprinosimo njegovom ambicioznom cilju dekarbonizacije lanca nabavke u farmaceutskom i zdravstvenom sektoru.“

„Od ključne je važnosti da na najbolji način koristimo energiju i resurse na zajedničkom putu ka održivijim rešenjima u različitim sektorima i širom sveta,“ izjavio je John Powers, Vice President, Global Renewable, Schneider Electric. „Cilj programa Energize je da podstiče dekarbonizaciju lanca snabdevanja u farmaceutskom i zdravstvenom sektoru i služi kao primer drugim sektorima u savladavanju najizazovnijih aspekata dekarbonizacije – emisija ugljen-dioksida opsega 3.“

Procenjuje se da je lanac snabdevanja najveći pokretač emisija ugljen-dioksida u farmaceutskom i zdravstvenom sektoru sa preko 50 odsto učešća u tim emisijama. Dvadeset četiri vodeće farmaceutske i zdravstvene kompanije sponzorišu program Energize, kojim upravlja Schneider Electric, kako bi se obezbedila podrška edukaciji i nabavci obnovljive električne energije bez troškova po njihove dobavljače. Zahvaljujući ovoj podršci, dobavljači se osnažuju da ostvaruju konkretan napredak u dostizanju ciljeva dekarbonizacije.

U okviru programa Energize je nedavno potpisan prvi zajednički PPA ugovor za 563,7 GWh obnovljive električne energije godišnje na period od 10 godina. Ova inicijativa u okviru celog sektora se pokazala uspešnom, što potvrđuje i formiranje novih grupa kompanija za sklapanje PPA ugovora koje ulažu u dugoročnu nabavku obnovljive električne energije.

Tokom celokupnog procesa pregovora i sklapanja PPA ugovora, Sustainability Business Schneider Electrica je nastupao kao savetnik četiri kompanije koje su učestvovale u ovoj drugoj grupi.

Podelite s prijateljima

Tweet