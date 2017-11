Program za tehnološke preduzetnike – “mts startap ubrzanje“

Telekom Srbija zajedno sa partnerskim organizacijama želi da podstakne razvoj tehnološkog preduzetništva i IT zajednice u Srbiji, te je i ove godine udružila snage sa udruženjem SEE ICT kako bi startapovima pružili podršku u ranoj, najosetljivijoj fazi razvoja njihove poslovne ideje. Novim tehnološkim preduzetnicima obezbeđena je podrška za razvoj njihove inovativne ideje u okviru programa „mts startap ubrzanje“, kojim je predviđen podsticaj u iznosu od 20.000 €. Petočlani žiri sastavljen od predstavnika Telekoma Srbija, udruženja SEE ICT i trojice uspešnih preduzetnika odrediće najviše tri tima koji će dobiti podršku u okviru ovog programa. Žiri će, između ostalog, procenjivati sposobnosti tima da razviju svoju poslovnu ideju, inovativnost i jedinstvenost njihovog rešenja, kao i strateški pristup razvoju proizvoda.

Program je namenjen polaznicima Startap akademije – tromesečnog edukativnog programa koji će ove godine pohađati deset timova. Oni će u narednom periodu razvijati raznovrsne poslovne ideje, od specijalizovane društvene mreže za mlade mame i korišćenja veštačke inteligencije za kupoprodaju polovnih automobila, do rešenja kojim se automatizuje razvoj softvera. U prethodnih pet generacija Startap akademije, više od 100 preduzetnika obezbedilo je dva miliona evra investicija, a kompanije koje su osnovali ostvarile su prihod veći od deset miliona evra. Pored novčanog iznosa, timovima koji pokažu najviše spremnosti da razviju svoju poslovnu ideju obezbeđena je i dalja mentorska podrška, kao i servisi koji su im neophodni za razvoj digitalnih proizvoda – mts optički pristup Internetu i cloud server. Telekom Srbija će dodatno pružiti podršku timovima da svoj proizvod ponude i na drugim tržištima na kojima posluje, u BiH i Crnoj Gori.

„Dobri rezultati prvog “mts startap ubrzanja” ohrabrili su nas da agilnije uđemo u saradnju sa startap ekosistemom. Dobili smo uvid u proces inovacija u različitim oblastima i drugačije modele razvoja poslovne ideje. S druge strane, doprineli smo ekspertizom u procesu upravljanja različitim setovima podataka i upravljanja rastom. Svesni smo da je timovima potrebna jaka podrška na samom početku, dok ne počnu da pristižu prvi korisnici i prvi prihod, i zato smo tu“, rekao je Milan Simić, izvršni direktor za IT i ICT podršku Telekoma Srbija.

