PROINTER SISTEM DOO Beograd upozorava na zloupotrebu poslovnog identiteta: Žig je pravno zaštićen, a integritet neupitan

Kompanija Prointer Sistem doo Beograd, jedna od vodećih domaćih IT kompanija, ovim putem skreće pažnju javnosti i poslovnoj zajednici da je pokušana zloupotreba našeg vizuelnog i poslovnog identiteta, kao i neovlašćeno korišćenje našeg naziva i zakonski zaštićenog žiga u svrhe koje nisu u skladu sa vrednostima i poslovnom etikom naše kompanije.

Naša firma, koja posluje sa višedecenijskim iskustvom, kao domaći IT lider u razvoju poslovnih softverskih rešenja, digitalizaciji i ERP implementaciji, suočila se sa ozbiljnim reputacionim izazovom: postojanjem kompanije sličnog naziva – Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka čije se poslovanje često negativno pominje u medijima, uključujući i sankcije koje su joj uvedene u međunarodnim okvirima.

Svesni da poslovni uspeh sa sobom često nosi i odgovornost, ali i pokušaje imitacije, ovim putem jasno i nedvosmisleno se ograđujemo od svih aktivnosti i subjekata koji se lažno predstavljaju kao Prointer Sistem doo Beograd ili koriste vizuelni identitet naše kompanije bez našeg odobrenja.

U konkretnom slučaju, javnost se na ovaj način dovodi u zabludu, iako Prointer Sistem doo Beograd nema nikakvu poslovnu, vlasničku ili organizacionu vezu sa subjektom iz Republike Srpske. Žig (logotip) „Prointer“ je u vlasništvu naše kompanije i pravno je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Zloupotreba identiteta nije samo etički upitna praksa – ona predstavlja ozbiljno kršenje prava intelektualne svojine i zakona koji uređuju privredna društva, brendove i tržišnu utakmicu. Naš žig (logotip) je pravno zaštićen, registrovan kod nadležnih organa, i svako neovlašćeno korišćenje biće procesuirano u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

U tom cilju, Prointer Sistem doo Beograd je već preduzeo odgovarajuće pravne postupke kako bi zaštitio svoj identitet, interese svojih klijenata, kao i partnera i integritet više od dve decenije profesionalnog rada. Naša kompanija stoji čvrsto iza svojih vrednosti, zaposlenih i partnera i ne dozvoljava da njen ugled bude narušen zloupotrebom imena ili vizuelnog identiteta.

Pozivamo sve naše partnere, klijente i širu javnost da budu oprezni i da u slučaju bilo kakve sumnje u verodostojnost komunikacije, ponuda ili ugovora koji se pozivaju na ime Prointer Sistem doo Beograd, odmah kontaktiraju našu kompaniju putem zvaničnih kanala.

Podaci o vlasničkoj strukturi i upravljačkoj organizaciji firme Prointer Sistem doo Beograd koja je svoj žig (logotip) ,,Prointer’’ zaštitila u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, dostupni su u javnim evidencijama Agencije za privredne registre Republike Srbije.

U skladu sa navodima iz gore pomenutog teksta, naglašavamo da Prointer Sistem doo Beograd nema nikakvu vlasničku, poslovnu, finansijsku, upravljačku niti bilo kakvu drugu povezanost sa firmom Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka.

Osnovana 2012. godine, kompanija Prointer Sistem doo Beograd je danas prepoznatljiva kao jedan od ključnih aktera u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji, i deo je Prointer grupacije.

Naša osnovna delatnost obuhvata realizaciju kompletnih IT rešenja, sistemsku integraciju, optimizaciju poslovne štampe, kao i informatički i finansijski konsalting.

Kroz godine rada ostvarili smo strateška partnerstva sa najznačajnijim globalnim IT brendovima, dok su naši klijenti vodeće javne i privatne kompanije i institucije.

Posebno se ističemo po razvoju specijalizovanih poslovnih rešenja poput softverskih platformi Proprint, Probiling, Aspect, Jana i BZR, kao i po širokoj lepezi finansijsko-računovodstvenih usluga koje nudimo – od obračuna zarada i PDV-a do poreskog savetovanja i izrade finansijskih izveštaja za menadžment.

Prointer Sistem doo Beograd nastavlja da gradi svoje poslovanje na temeljima kvaliteta, znanja i integriteta, ostajući dosledan principima transparentnosti, inovacija i odgovornosti prema zajednici i klijentima.

PROINTER SISTEM DOO BEOGRAD WARNS AGAINST ABUSE OF BUSINESS IDENTITY: The trademark is legally protected, and the integrity is unquestionable

The company Prointer Sistem doo Beograd, one of the leading domestic IT companies, hereby draws the attention of the public and the business community to the attempted abuse of our visual and business identity, as well as the unauthorized use of our name and legally protected trademark for purposes that are not in accordance with the values and business ethics of our company.

Our company, which operates with decades of experience, as a domestic IT leader in the development of business software solutions, digitization and ERP implementation, has faced a serious reputational challenge: the existence of a company with a similar name – Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka, whose business is often negatively mentioned in the media, including sanctions imposed on it in international frameworks.

Aware that business success often entails responsibility, but also imitation attempts, we hereby clearly and unequivocally distance ourselves from all activities and entities that impersonate Prointer Sistem doo Beograd or use the visual identity of our company without our approval.

In this particular case, the public is being misled in this way, although Prointer Sistem doo Beograd does not have any business, ownership or organizational connection with the entity from Republika Srpska. The trademark (logo) “Prointer” is owned by our company and is legally protected by the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia.

Identity abuse is not only an ethically questionable practice – it represents a serious violation of intellectual property rights and laws governing companies, brands and market competition. Our trademark (logo) is legally protected, registered with the competent authorities, and any unauthorized use will be processed in accordance with the applicable laws of the Republic of Serbia.

To this end, Prointer Sistem doo Beograd has already taken appropriate legal procedures to protect its identity, the interests of its clients, as well as partners and the integrity of more than two decades of professional work. Our company stands firmly behind its values, employees and partners and does not allow its reputation to be damaged by misuse of its name or visual identity.

We urge all our partners, clients and the general public to exercise caution and, in the event of any doubt as to the veracity of the communication, offers or contracts referencing the name Prointer Sistem doo Beograd, immediately contact our company through official channels.

Data on the ownership structure and management organization of the company Prointer Sistem doo Beograd, which protected its trademark (logo) “Prointer” with the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia, are available in the public records of the Business Registers Agency of the Republic of Serbia.

In accordance with the statements from the abovementioned text, we emphasize that Prointer Sistem doo Beograd does not have any ownership, business, financial, management or any other connection with the company Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka.

Established in 2012, Prointer Sistem doo Beograd is today recognized as one of the key actors in the field of information technology in Serbia, and is part of the Prointer Group.

Our core business includes the implementation of complete IT solutions, system integration, business print optimization, as well as IT and financial consulting.

Throughout our years of work, we have achieved strategic partnerships with the most important global IT brands, while our clients are leading public and private companies and institutions.

We particularly stand out for the development of specialized business solutions such as software platforms Proprint, Probiling, Aspect, Jana and BZR, as well as for the wide range of financial and accounting services we offer – from payroll and VAT calculations to tax consulting and preparation of financial statements for management.

Prointer Sistem doo Beograd continues to build its business on the foundation of quality, knowledge and integrity, remaining consistent with the principles of transparency, innovation and accountability to the community and clients.

