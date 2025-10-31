Proizvođač Oreo kolačića koristiće AI za reklame

Gigant u proizvodnji grickalica, Mondelez, koristi generativnu veštačku inteligenciju kako bi smanjio troškove marketinga i sprema se da objavi TV reklame generisane veštačkom inteligencijom sledeće godine, rekao je viši rukovodilac za Reuters.

Jon Halvorson, globalni viši potpredsednik Mondeleza za potrošačko iskustvo, rekao je da je kompanija potrošila više od 40 miliona dolara na alat za video snimke zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji može prepoloviti troškove proizvodnje. TV reklame napravljene pomoću ovog alata trebalo bi da budu spremne za emitovanje na vreme za prazničnu sezonu 2026. godine, rekao je on, i potencijalno za Superboul 2027. godine.

Mondelez već koristi alat za pravljenje društvenog sadržaja za kolačiće Chips Ahoy i čokoladu Milka, a koristiće ga i za dizajniranje onlajn stranica proizvoda za kolačiće Oreo u novembru.

Kompanije se sve više okreću veštačkoj inteligenciji kako bi smanjile troškove oglašavanja, iako su rezultati pomešani. Prošle godine, božićne reklame Coca-Cola generisane veštačkom inteligencijom bile su kritikovane na mreži kao „bezdušne“ i jezive.

