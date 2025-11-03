Project Indigo i podrška za iPhone 17

Adobe aplikacija za računarsku fotografiju, Project Indigo, imala je malo problema sa prilagođavanjem novom senzoru za selfi kvadratnog formata u seriji iPhone 17.

Poslednjih mesec dana ili nešto više, aplikacija jednostavno nije podržavala najnovije Apple-ove telefone. Adobe je radio iza kulisa kako bi sve pokrenuo i objavljivao povremena ažuriranja na forumima Adobe zajednice. Ali kompanija je odlučila da jednostavno potpuno isključi pristup prednjoj kameri, kako bi neka verzija Project Indigo izašla na videlo sa podrškom za iPhone 17.

Aplikacija je debitovala u junu i odmah je počela da dobija obožavaoce koji su više voleli mekši dodir koji je zahtevala u obradi slika, u poređenju sa standardnom aplikacijom za kameru na iPhone-u. Ali novi senzori u seriji iPhone 17 očigledno su izbacili Project Indigo iz kruga. Ispravka u iOS 26.1 će omogućiti Adobe-u da omogući i podršku za selfi kameru, ali za sada će vlasnici iPhone-a 17 morati da se zadovolje samo podrškom za zadnju kameru.

Izvor: TheVerge