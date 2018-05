Projekat za plaćanje uličnih svirača platnim karticama

Gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, i tehnološka kompanija iZettle pokrenuli su projekt koji će uličnim sviračima omogućiti primanje novca beskontaktnim plaćanjem.

Kroz inicijativu gradonačelnika Londona, Busk in London, i uz pomoć tehnološke kompanije iZettle, London će svojim uličnim sviračima omogućiti da, osim u kovanicama i papirnim novčanicama, za svoja izvođenja budu plaćeni i beskontaktnim karticama ili bilo kojim uređajem koji podržava tehnologiju za plaćanje. Inicijativa Busk in London će proširiti ovu tehnologiju po celom gradu, pa će primanje donacija na ovaj način biti dostupno svim uličnim sviračima kako bi mogli i dalje da razvijaju svoj talenat te od toga nešto bolje da žive.

London buskers will be the first in the world to be paid with contactless cards. Songwriter and full-time busker @Ccampbellmusic explains how it’s going to work (and treats us to a tune).

