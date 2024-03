Promenite ovih 5 Windows podešavanja da biste poboljšali zaštitu vaših podataka

Ako želite da poboljšate zaštitu svojih podataka, došli ste na pravo mesto.

Priča o pet prekidača

Bilo da želite da isključite praćenje reklama ili jednostavno smanjite količinu informacija koje šaljete Microsoftu, sve informacije imamo ispod.

Sve što treba da uradite je da prebacite pet prekidača u podešavanjima Windows 10 ili 11 i voilà! Tako jednostavno.

Ovi “prekidači” mogu se pronaći u Windows 11. Idite na Windows ikonu na dnu leve strane ekrana, kliknite na podešavanja (ikonu u obliku zupčanika) i izaberite Privacy and Security. Trebalo bi da vidite nekoliko prekidača ispod opcije Change Privacy Options. Prebacite sve ove prekidače na opciju uključeno.

1. Dozvoli aplikacijama da prikažu personalizovane reklame koristeći moj identifikator za reklame (advertising ID).

2. Dozvoli veb sajtovima da pristupe svojoj listi jezika kako bi omogućili prikaz lokalno relevantnog sadržaja.

3. Dozvoli Windowsu da poboljša pokretanje i rezultate pretrage praćenjem pokretanja aplikacija.

4. Prikaži predloženi sadržaj u aplikaciji Settings. Kratka napomena u vezi sa ovim – u Windows 10, stranica sa podešavanjima se jednostavno naziva Privacy. Ostala podešavanja imaju nešto drugačije nazive, ali obavljaju istu funkciju. Iza svakog od ovih podešavanja nalazi se prekidač koji bi trebalo postaviti na opciju Off. Gubitak praktičnosti usled ove mere je minimalan do nula, međutim, dobit u zaštiti podataka je značajna.

5. Peto podešavanje koje treba promeniti može se, ponovo, pronaći pod Windows ikonom. Idite na Settings, Privacy and Security, Diagnostics and Feedback, i Send Optional Diagnostic Data. Isključite to. Putanja je nešto drugačija u Windows 10, sa svojim različitim imenima menija, ali ista osnovna ruta će vas dovesti tamo.

Izvor: Pcworld

Podelite s prijateljima

Tweet