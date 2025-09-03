Prosvetitelj 2025: Građani Srbije glasaju za omiljenog nastavnika

Fondacija Alek Kavčić, koja drugu godinu zaredom promoviše inovativno obrazovanje kroz istaknute vaspitače, učitelje, nastavnike i instruktore, otvorila je za građane glasanje za najboljeg nastavnika Srbije u okviru nagrade Prosvetitelj 2025.

Fotograf: Nikola Žigrai

Do 30. septembra građani mogu da glasaju na sajtu prosvetitelj.rs, birajući jednog od osam polufinalista konkursa Prosvetitelj, koji su se kvalifikovali kroz prijave kolega i roditelja, a potom plasirali kroz složen proces radionica i evaluacije stručnog žirija za najboljeg nastavnika.

Cilj Nagrada publike je da prepozna nastavnike čiji rad ima merljiv uticaj na učenike i širu zajednicu. Fondacija ističe da ovakvo glasanje omogućava javnosti da podrži pedagoge čiji trud često ostaje van fokusa. Tom prilikom dodeljuje se i priznanje Svetionik obrazovanja obrazovnoj ustanovi iz koje dolazi dobitnik Nagrade publike. Rezultati će biti objavljeni 9. oktobra 2025. godine tokom svečane ceremonije, a nagrade će uručivati ugledne ličnosti.

Polufinalisti nagrade Prosvetitelj pokazuju različite pristupe obrazovanju: Snežana Nikolić tiflopedagog iz Novog Sada razvija metode učenja za decu sa oštećenjem vida. Zvonimirka Jovičić profesorka razredne nastave iz Žagubice motiviše učenike da razvijaju kreativnost i radoznalost. Mira Simeunović, profesorka ruskog jezika iz Beograda, doprinosi podržavanju talenata kroz kreativne projekte. Atila Arpaš iz Bačkog Petrovog Sela kombinuje tradicionalne metode i savremenu tehnologiju u multietničkoj sredini. Slobodan Miljković iz Kosovske Kamenice prenosi kulturne vrednosti jezika, religije i civilizacije. Danilo Kovač profesor istorije i latinskog jezika iz Banja Luke kombinacijom pedagoškog i istorijskog znanja popularizuje predmete kroz praktične primere i inovativne zadatke. Danka Kovačević, profesorka engleskog jezika i književnosti iz Užica prenosi znanje đacima kroz potpunu podršku u vidu kreativnih radionica i radnih materijala koji olakšavaju usvajanje znanja. Filip Uskoković, trener iz Novog Sada kroz istrajnost podiže svest o značaju planirane i organizovane fizičke aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju.

Nagrada publike, vredna 300.000 dinara, predstavlja priznanje za konkretan uticaj na zajednicu i inovativnost u obrazovanju. Fondacija Alek Kavčić ističe da je glas publike ključni indikator vrednosti nastavničkog rada i podsticaj za dalji razvoj obrazovnog sektora u Srbiji.

Nagrada publike se dodeljuje u okviru nagrade Prosvetitelj. Građani Srbije biraju između 8 od 12 kandidata koji su kroz proces selekcije stigli do polufinala. Omiljeni nastavnik po glasovima publike biće proglašen na događaju na kojem će stručni žiri saopštiti i ko je po kriterijuma obrazovne zajednice dobitnik glavne nagrade Prosvetitelj za 2025. godinu.