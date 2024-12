Proton otkriva šta sledi za Mail, Drive i Calendar

Proton je od odlične aplikacije za šifrovanu poštu (Proton Mail) prerastao u čitav ekosistem aplikacija.

Ove funkcije bi trebalo da budu dostupne korisnicima tokom narednih nedelja i meseci

Sada znamo šta je sledeće za te aplikacije, jer je Proton podelio plan razvoja sa najavama predstojećih promena.

Proton je predstavio svoj ambiciozni plan proizvoda za zimsku sezonu, obećavajući niz uzbudljivih ažuriranja i funkcija za svoje platforme Mail, Calendar i Drive. Ako koristite Proton Mail, uskoro ćete uživati u povećanoj sigurnosti zahvaljujući unapređenim algoritmima za detekciju spama i fišinga. Podrška za jezike proširiće se na finski i hindi, čime će aplikacija postati još globalnija. Korisnici na desktop računarima će uskoro moći da postave Proton Mail kao podrazumevani email klijent na svim glavnim operativnim sistemima.

Proton Calendar će postati još integrisaniji sa Proton Mail-om, na sličan način kao što je Google Calendar povezan sa Gmail-om. Takođe, dobićete napredne opcije za zakazivanje događaja i mogućnost dodavanja personalizovanih beleški uz pozivnice.

Proton Drive, šifrovana usluga za skladištenje u oblaku, ima velike planove nakon, kako kompanija smatra, uspešne 2024. godine. Nadovezujući se na uvođenje Drive for Business i otvoreni kod aplikacije, Proton Drive će omogućiti postavljanje javnih dokumenata i fascikli koje će svi moći da pregledaju i uređuju. Takođe ćete dobiti poboljšane alate za organizaciju, kao što su opcije kopiranja i premeštanja koje funkcionišu u okviru My Files, Computers i Shared with me. Na vidiku je i nova aplikacija za macOS.

Ove funkcije bi trebalo da budu dostupne korisnicima tokom narednih nedelja i meseci. Mnoge od njih možda neće biti uvedene istovremeno, već postepeno – ostaje nam da sačekamo i vidimo. U međuvremenu, pratite ažuriranja za svoje Proton aplikacije i usluge.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet