Provera starosnog doba putem AI stiže u Evropu

YouTube uvodi starosnu granicu pomoću AI u Sjedinjenim Državama kako bi filtrirao neprikladan sadržaj. Zahvaljujući mašinskom učenju platforma za video snimke može lakše da utvrdi starosno doba korisnika.

Ova vest dolazi nekoliko dana nakon potpune zabrane pristupa YouTube za mlađe od 16 godina u Australiji i uvođenje provere starosne granice u Velikoj Britaniji u skladu sa Zakonom o bezbednosti na internetu.

Testirajući tehnologiju sa uzorkom publike u Sjedinjenim Državama, YouTube planira da se proširi i na Evropu kako bi se prilagodilo iskustvo na osnovu uzrasta gledalaca. Ovde nije reč samo o blokiranju neprikladnog sadržaja. AI kontroliše i personalizovano oglašavanje koje će biti onemogućeno za decu dok stariji gledoci moraju da prikažu lični dokument kako bi potvrdili svoje godine ukoliko AI pogreši.

AI provera na YouTube u Evropu stiže kroz Veliku Britaniju. U narednim mesecima se očekuju mere za proveru starosti i širom Evrope.

