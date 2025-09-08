Provera starosti štetna za neke sajtove

Ujedinjeno Kraljevstvo je nedavno počelo da sprovodi pravila o proveri starosti iz Zakona o bezbednosti na internetu, a Vašington post izveštava da to već ima značajan uticaj na veb saobraćaj.

Zakon Velike Britanije sada zahteva od pornografskih veb stranica da provere starost svojih korisnika putem sredstava kao što su skeniranje lica i vozačke dozvole; takođe zahteva da onlajn platforme spreče izlaganje dece sadržaju za odrasle (zbog čega su sajtovi poput Bluesky i Reddita počeli da proveravaju starost nekih korisnika).

Da bi proučio efekat zakona, Post kaže da je ispitao 90 najboljih pornografskih sajtova na osnovu podataka o posetiocima iz Velike Britanije sa Similarweb-a, pronalazeći 14 sajtova koji još uvek ne vrše proveru starosti. Čini se da je svih 14 doživelo dramatičan porast saobraćaja, a jedan od njih je zabeležio dvostruki saobraćaj u odnosu na prethodnu godinu.

U međuvremenu, mnoge veb stranice su navodno poštovale zakon dok su ga kritikovale, povezivale se sa peticijom kojom se zahteva ukidanje ili čak nudile uputstva za njegovo zaobilaženje.

Džon Skot-Rejlton, istraživač u Građanskoj laboratoriji Univerziteta u Torontu, rekao je za Post da je ovo „udžbenički primer zakona nenamernih posledica“, dodajući da zakon „suzbija saobraćaj ka platformama koje su u skladu sa propisima, dok istovremeno usmerava korisnike ka sajtovima bez provere starosti“.

