Prva plaćena vožnja bez vozača na brzim saobraćajnicama u SAD

Milan Živković

Waymo će u sredu proširiti svoju ponudu taksija bez vozača na autoputeve u tri američka grada, što predstavlja značajan pomak za kompaniju, piše portal Ars Technica.

Kompanija je saopštila da će na svoje rute u Los Anđelesu, Feniksu i San Francisku dodati brze saobraćajnice, omogućavajući vozilima Waymo da putnike voze do većeg broja destinacija, uključujući i Međunarodni aerodrom San Hose.

Ulazak kompanije Waymo na autoputeve predstavlja važan korak za operatera robo-taksija, jer želi da podstakne masovno usvajanje autonomnih vozila. Ovo je prvi put da neka kompanija nudi plaćene vožnje bez vozača na auto-putu, bez ljudskog bića za upravljačem. „Postizanje potpuno autonomne vožnje na auto-putevima je dubok inženjerski poduhvat – lako ga je zamisliti, ali ga je izuzetno teško zaista savladati”, rekao je Dmitri Dolgov, suosnivač Waymo-a.

Waymo, koji je u vlasništvu Alfabet-a, počeo je da testira vožnju na autoputevima prošle godine, ali je plaćene usluge ograničavao na gradske ulice unutar određenih zona u pet američkih gradova. Autoputevi predstavljaju dodatne izazove za Waymo, posebno kada je reč o bezbednosti putnika. Vozila će sada dostizati brzine od oko 105 kilometara na sat, što povećava rizik od sudara.

Tekedra Mawakana, druga izvršna direktorka, je na TechCrunch Disrupt samitu prošlog meseca upitana da li veruje da će javnost prihvatiti smrtonosne incidente u koje su umešani robotski taksiji. „Mislim da hoće”, rekla je. Dodala je da kompanija ne razmišlja u terminima „koliko je incidenata dozvoljeno“, već da je ključni izazov da „prag bezbednosti“ bude dovoljno visok.

Rute na autoputevima će u početku biti dostupne korisnicima koji su se prijavili za rani pristup novim funkcijama, pre nego što budu uvedene široj javnosti. Putnici će moći da putuju do i od aerodroma u San Hoseu, u području zaliva San Francisko. Kompanija već opslužuje aerodrom u Feniksu, ali će sada moći da mu se pristupi i autoputem.

Waymo, koji je pokrenuo plaćene usluge robotaksija 2020. godine, trenutno obavlja više od 250.000 vožnji nedeljno. Njegova flota broji više od 2.000 vozila u pet američkih tržišta, uglavnom Jaguar Land Rover električnih modela I-Pace opremljenih prilagođenim senzorima i računarskim sistemima.

Tesla, glavni američki konkurent, u septembru je proširio svoju uslugu robotaksija u okviru pilot-projekta u Ostinu, Teksas, dok je Zoox, u vlasništvu Amazona, nedavno počeo da pruža usluge u Las Vegasu.

Waymo je saopštio da će se vozila isključivati s autoputa ukoliko budu imala tehničke probleme, kao i da je kompanija sarađivala sa saobraćajnom patrolom radi pripreme za situacije kada vozilo mora da se zaustavi.

Kompanija je od 2021. godine prijavila više od 1.250 sudara u koje su njena vozila bila umešana, prema podacima Nacionalne administracije za bezbednost saobraćaja na auto-putevima. To uključuje sudare sa putničkim vozilima, kamionima i drugim objektima, uključujući i pokretne kapije.

