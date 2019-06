Otkrivena prva Samsung Galaxy Note 10+ fotografija?

Tek smo se nekako navikli na “zarez” na vrhu telefona gde se nalazi kamera, a sada nam dolazi “rupica”. Nove Samsung Galaxy Note 10+ fotke koje su procurile potvrđuju novi trend.

Kao što tradicija nalaže, predstavljanje telefona se u moderno doba radi tako što nešto “procuri”. Ovaj metod je odličan za testiranje mišljenja publike, ako kritike budu loše uvek može da se kaže da je to samo rani prototip ili čak da je u pitanju lažna vest. Ne znamo da li je to primenjivo na curenje informacija o Samsung telefonima, ali je interesantno kako u ovoj industriji cure informacije na sve strane.

Da li su Samsung Galaxy S10 Plus fotke zaista procurile?

Već smo videli kompjuterski renderovane Samsung Galaxy Note 10 fotke, a sada je na Twitteru predstavljena prva nezvanična fotografija Note 10+ modela. I dok mnogi ne sumnjaju da je reč o autentičnoj fotografiji, drugi su i dalje skeptični. Definitivno ništa nećemo znati da je u potpunosti istina dok Samsung ne objavi zvanično saopštenje.

To će se desiti 7. avgusta, kada će u Njujorku biti održan Samsung Unpacked događaj. Ono što je (skoro) sigurno je da će novi Note imati rupicu umesto zareza, što je ipak bolje estetsko rešenje. Što se tiče veličine ekrana, očekuje se da će Note S10+ imati displej dijagonale 6,7 inča. To je malo više od “običnog” Note S10 koji će imati “samo” 6,3 inča. Šta je sve istina, a šta insinuacija saznaćemo vrlo brzo. Do tada ćemo uvek imati neka “curenja” osetljivih informacija baš pre neki važni događaj.

Foto: Phonearena.com

