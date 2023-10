Prvi hotel u svemiru otvara se 2027. godine

U želji da uteknu sa Zemlje, ljudi sve češće maštaju o naseljima u svemiru. Bar oni kojima je džep dovoljno dubok da mogu da plate let i sobu u nekom kosmičkom hotelu.

Još je 2019. godine moglo da se pročita da prvi hotel u svemiru počinje s radom 2025. godine, kao projekat Gateway Foundation. Radilo se o destinaciji Von Braun Space Station, a kreatori su još tada objavili detalje o projektu. Bilo je planirano da hotel ima veštačku gravitaciju, barove, restorane, zanimljiv enterijer.

Budući da se 2025. približila, rok je pomeren na 2027. godinu. Za izgradnju je ovoga puta odgovorna kompanija Above Space, a hotel bi trebalo da se nađe iznad Zemljine atmosfere. U pitanju je lokacija koja nije dizajnirana za astronaute, već za obične ljude, milijardere, koji žele da svemir skinu sa spiska lokacija na koje žele da putuju.

Evo kako se ranije pričalo o hotelu koji je trebalo da bude gotov 2025:

U hotel može da stane 28 gostiju, a najavljeno je da će i ovaj projekat uključivati veštačku gravitaciju – gosti će moći da biraju koji stepen žele da iskuse. Još uvek se ne zna koliko će koštati soba u Above Space hotelu, ali se zna da Virgin Galactic let košta 450 hiljada dolara, a SpaceX ide i do 55 miliona, pa se pretpostavlja da ni hotel neće biti za džabe.

Above Space hotel će apartmane i prodavati, pa će poznati sa Zemlje uskoro moći da postanu nepoznati u kosmosu. Očekuje se da te luksuzne „vile“ idu i do 500 metara kvadratnih, a dizajniraće ih stručnjaci iz Hiltona. Još se puno toga ne zna, pa su cene i dalje tajna – valjda se čeka da neko odredi cenu kvadrata u svemiru.

