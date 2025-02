Prvi Jabra partnerski skup u Republici Srbiji: “Inovacije u poslovnoj komunikaciji”

Jabra i ASBIS uspešno organizovali prvi Jabra partnerski skup posvećen inovacijama u poslovnoj komunikaciji u Srbiji.

U Hotelu Falkensteiner u Beogradu održan je prvi Jabra partnerski skup u Srbiji, pod nazivom “Inovacije u poslovnoj komunikaciji” organizovan od strane kompanije ASBIS, vodećeg distributera IT opreme i rešenja. Događaj je okupio preko 30 najuticajnijih kompanija iz sfere integracija audio-video rešenja, koji su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim rešenjima kompanije Jabra u oblasti poslovne komunikacije.

Tokom događaja, učesnici su imali priliku da kroz ekskluzivne prezentacije i live demo sesije detaljno istraže napredna Jabra rešenja – od EVOLVE2 serije slušalica, preko PanaCast video sistema, do Speak2 konferencijskih zvučnika. Prezentacije su držali: Tomaš Miler (Head of CEE, Ukraine, Georgia and CIS Region) i Jan Krištek (Senior Key Account Manager Channel EMEA CEE), koji su kroz svoje uvide prikazali ključne benefite i inovacije koje ovi proizvodi donose, naglašavajući njihovu ulogu u transformaciji savremene poslovne komunikacije.

Jabra EVOLVE2 serija – novi standard za hibridni rad

Jedna od glavnih atrakcija događaja bila je prezentacija EVOLVE2 serije, vodeće linije Jabra slušalica namenjenih profesionalnoj upotrebi. Serija, koja obuhvata modele kao što su EVOLVE2 85, EVOLVE2 75 i EVOLVE2 65, odlikuje se vrhunskim kvalitetom zvuka, udobnošću za celodnevno nošenje i naprednim funkcijama poput aktivnog uklanjanja buke (ANC). Ove slušalice idealne su za savremene radne sredine koje zahtevaju maksimalnu fleksibilnost i performanse.

PanaCast – revolucionarno rešenje za video sastanke

PanaCast serija video sistema bila je takođe u centru pažnje. Sa svojim 180-stepenim vidnim poljem i inteligentnim funkcijama, poput automatskog uokvirivanja i praćenja govornika, PanaCast 50 donosi potpuno novu dimenziju video sastanaka. Ovaj sistem je idealno rešenje za male i srednje konferencijske sobe, omogućavajući učesnicima da ostvare prirodniju i produktivniju saradnju.

Jabra Speak2 – profesionalni konferencijski zvučnici za sastanke

Predstavljena je i Jabra Speak2 serija, koja uključuje modele Speak2 55 i Speak2 75, osmišljene za hibridne radnike i konferencijske prostorije. Ovi zvučnici pružaju izuzetan kvalitet zvuka, jednostavnost upotrebe i fleksibilnost u povezivanju, čime svaki sastanak postaje efikasniji i jasniji.

ASBIS – pouzdani partner za Jabra rešenja u regionu

ASBIS, kao vodeći distributer Jabra proizvoda u regionu, pruža podršku svojim partnerima kroz implementaciju naprednih rešenja. Na događaju je istaknuto da ASBIS nudi brzu dostavu i mogućnost testiranja proizvoda. Učesnici skupa su imali priliku da se na licu mesta uvere u vrhunski kvalitet Jabra proizvoda, isprobavajući preko 20 pažljivo odabranih uređaja koji su bili izloženi.

Prvi Jabra partnerski skup u Srbiji približio je Jabra rešenja dosadašnjim i budućim partnerima, omogućivši im da se detaljno upoznaju sa najnovijim tendencijama u audio-video industriji. Ovaj događaj postavio je temelje za jačanje saradnje sa postojećim dok je istovremeno otvorio mogućnosti za saradnju sa budućim partnerima kompanija ASBIS i Jabra.

Za više informacija o Jabra proizvodima i rešenjima, posetite www.jabra.com ili kontaktirajte ASBIS Srbija.

Podelite s prijateljima

Tweet