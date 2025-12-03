Prvi laserski presretač koji obara dronove za „male pare“

Izrael planira da do kraja godine uvede u upotrebu svoj prvi operativni laserski sistem protivvazdušne odbrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sistem Iron Beam, snage 100 kilovata, biće prvi borbeno spreman laserski presretač na svetu, piše Interesting Engineering.

Iron Beam je u septembru završio operativna testiranja, tokom kojih je uspešno oborio rakete, minobacačke granate, dronove i druge vazdušne pretnje. Prema navodima ministarstva, laser je u simuliranim borbenim uslovima pokazao precizne i pouzdane performanse, uništavajući mete u roku od nekoliko sekundi i uz znatno niži trošak od raketnih sistema.

Laserski presretač dodaje peti nivo izraelskoj višeslojnoj odbrani, uz Iron Dome, David’s Sling i Arrow 2 i Arrow 3. Dok ti sistemi postižu uspešnost od 90 do 95 odsto protiv raketa i projektila, efikasnost protiv dronova i niskoletećih letelica ponekad pada na oko 50 procenata. Iron Beam je razvijen upravo da neutrališe takve male i spore mete koje lete blizu tla.

Prethodna verzija Iron Beam-a korišćena je već u borbama u oktobru 2024, kada je, prema vojnim podacima, oborila 35 do 40 protivničkih dronova.

Sistem je razvila kompanija Rafael Advanced Defense Systems, a uključuje sopstveni radar, elektro-optičke senzore, kamere za praćenje i računar za upravljanje vatrom. Laser ne zahteva municiju niti skladištenje, a svaki pucanj košta svega nekoliko centi, naspram 10.000 do 100.000 dolara koliko košta projektil sistema Iron Dome.

Ministarstvo odbrane navodi da će Iron Beam biti integrisan u operativne snage pre kraja godine.