Prvi Mac na dodir stiže sledeće godine

Prema izveštaju analitičara lanca snabdevanja Ming-Či Kua, prvi Mac računar sa ekranom osetljivim na dodir biće upravo dugo najavljivani OLED MacBook Pro.

Apple priprema OLED MacBook Pro sa touchscreen funkcijom

Ku je na društvenoj mreži X naveo da će novi MacBook Pro sa OLED ekranom i touchscreen mogućnostima ući u proizvodnju krajem 2026. godine. To neće biti sledeće osveženje linije, jer se već početkom 2026. očekuje novi model sa M5 čipom.

To znači da će verzija sa OLED touchscreen ekranom imati M6 procesor, verovatno sa većim brojem jezgara i značajnim unapređenjem performansi. Nasuprot tome, M5 osveženje koje stiže sledeće godine ne bi trebalo da donese drastične promene u ponudi, što nagoveštava da Apple najveće novitete čuva za generaciju nakon toga.

Do sada je Apple odbijao da doda touchscreen funkcionalnost na svoje Mac računare. Čak je i saosnivač kompanije, Stiv Džobs, svojevremeno javno kritikovao ideju računara na dodir. Ipak, konkurentski proizvođači laptopova već godinama nude ovakve uređaje.

Uvođenje dodira na Mac moglo bi dodatno da smanji razliku između Mac i iPad linija. Najnovije izdanje iPadOS 26 donelo je funkcije poput window management-a i naprednog multitaskinga, koje podsećaju na macOS. Dodavanjem touchscreen mogućnosti na Mac, Apple još više briše granicu između ova dva proizvoda.

Izvor: Redmondpie