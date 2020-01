Prvi pogled: Android 10 i Samsung One UI 2.0

Samsung je objavio Android 10 nadogradnju svog One UI 2.0 interfejsa na Galaxy S10 i Galaxy S10+ uređajima širom sveta, ali nedostajao je jedan član porodice. Od 10. decembra, korisnici telefona Samsung Galaxy S10e takođe su počeli da dobijaju stabilnu verziju firmvera, koja se bazira na najnovijoj iteraciji Android‑a.

Ažuriranje je stiglo otprilike mesec dana ranije nego prošle godine, a razlog tome je što ovo unapređenje nije veliko kao prethodni One UI. To ne znači da nema primetnih razlika i novih, korisnih opcija. Nova verzija korisničkog okruženja ima isti izgled Home i Lock ekrana, kao i istovetni raspored i izgled ikona. Nova funkcija je navigacija pokretima – brzo prevlačenje sa dna prebacuje vas na Home ekran, a dugim prevlačenjem prsta sa zadrškom možete pristupiti svim otvorenim aplikacijama.

One UI 2.0, Samsung-ova verzija Androida, ne donosi veliku promenu u dizajnu kao njegov prethodnik, ali dodaje nekoliko potpuno novih opcija i funkcija

Taster za povratak sada je sa bočne strane – samo prevucite prstom s leve ili desne ivice i to označava korak unazad. Što se tiče režima za korišćenje jednom rukom, kada se koristi navigacija gestovima, samo povučete prstom nadole u dnu ekrana da biste aktivirali one‑handed mode. Biće potrebno nešto vremena da se naviknete, a ako vam navikavanje ne ide, postoji i opcija da zadržite stare funkcije navigacije tasterima.

Upadljivo… na drugi pogled

Trend sve većeg broja aplikacija u tamnom režimu stigao je do One UI 2.0 – sada postoji opcija Adaptive color filter, zatamnjenja za wallpaper‑e, widget‑e i alarm dok je bivši Night Mode preimenovan u Dark Mode. Android 10 Dark Mode je podrazumevano stanje – kada ga uključite, čak će i wallpaper malo potamneti, pozadinsko svetlo biće prigušenije, pa ta opcija dodatno štedi bateriju. Za razliku od prethodnika, Dark Mode radi na svim aplikacijama, pa bi nezavisne aplikacije trebalo da se povinuju vašem izboru.

Ikone aplikacija sada su jasnije, animacije bolje, izgled tastera optimizovan, a folderi na Home ekranu su bolje prilagođeni rukovanju jednom rukom. Edge Lighting uz One UI 2.0 dolazi s novim opcijama animacije i podešavanja, a redizajniran je da bude pregledniji. Korisnici imaju više prostora za personalizovanje notifikacionog svetla po ivicama ekrana različitim bojama i stilovima, te tako sada notifikacija može da iskoči u vrhu ekrana uz diskretnu animaciju vatrometa.

Redizajn je vidljiv i kada je promena wallpaper‑a u pitanju. Sada ne samo da imamo potpuno nov prozor u kom vidimo trenutno stanje, preview Home i Lock ekrana, već imamo izlistane opcije odakle možemo da biramo novu fotografiju ukoliko želimo da je menjamo. U prethodnoj verziji odmah smo išli u Galaxy Themes Store, dok je sa ovim ažuriranjem mnogo lakše menjati pozadinu i sve je preglednije. Upravljanje fajlovima takođe ima novinu: ranije bi obrisani dokument odmah nestao, a sada možemo da odemo na opciju Trash i vratimo ga u sistem.

Vizuelni napredak

Još jedna značajna novina jeste i opcija snimanja ekrana, koja je sada softverski dodata, a prvo se pojavila u Note seriji. Postoji više opcija snimanja zvuka i kvaliteta video‑zapisa, kao i mogućnost da snimate sebe dok u isto vreme snimate ekran. Tu su i prečica Link to Windows i taster za Media and Devices u notifikacionom panelu za brz pristup svim povezanim uređajima kao što su televizori, Bluetooth i pametni kućni uređaji, kao i za kontrolu reprodukcije medija preko tih uređaja.

Kamera je doživela velike izmene te sada imamo preglednije korisničko okruženje. Sa One UI 2.0 različite opcije su mnogo pristupačnije jer je dodat segment More u kom se nalaze manje korišćeni režimi kamere. U novom segmentu svaka stavka se podešava, a u zavisnosti od toga koje opcije koristite, možete da ih učinite dostupnijim, to jest one opcije koje ne koristite često možete da sklonite s glavnog ekrana kamere. Pored redizajna korisničkog okruženja kamere, Samsung je dodao mogućnost snimanja slow motion video‑zapisa korišćenjem prednje kamere, takozvani slofies. Tu je i Pro kamera-aplikacija gde imamo veću kontrolu nad opcijama i možemo da podesimo, na primer, ISO do 3200, ukoliko fotografišemo u veoma mračnim okruženjima.

Promenjene su neke preinstalirane aplikacije, kao što je Device Care. Dobila je kompletno nov izgled a čitava animacija skeniranja je promenjena. Bilo da proveravamo bateriju ili čistimo memoriju, ove informacije sada dobijamo na jednostavniji i pregledniji način. Wireless PowerShare opcija sada omogućava da podesimo da se punjenje drugog uređaja zaustavi kada telefon dođe do određenog procenta baterije, od 30 do 90 odsto. Na ovaj način možete da sprečite da se baterija na vašem telefonu nepotrebno troši, tj. da se ne desi da napunite pametni sat ili slušalice, a da zbog toga ostanete bez telefona.

Optimizovane funkcije

Digital Wellbeing opcija donosi dva noviteta: Parental Control i Focus Mode. Nova opcija Focus Mode omogućava da se fokusiramo na ono što nam je najbitnije. Tako možemo da biramo aplikacije koje želimo da koristimo u ovom režimu, kao što su Gmail, LinkedIn ili Google Maps, dok će sve ostale aplikacije biti blokirane i nećemo biti u mogućnosti da ih koristimo sve dok smo u ovom režimu. Ovo bi mogla da bude veoma korisna opcija koja dobro dođe kada nas društvene mreže previše zaokupe ili kao dobar način da nas nevažne notifikacije ne ometaju na poslu.

Kad smo već kod fokusa, One UI 2.0 ima za cilj da minimizuje ometanja i pomogne vam da budete koncentrisani na ono što radite. Na primer, ako gledate video preko celog ekrana ili igrate video‑igru a neko vas zove, prozor obaveštenja je fizički manji nego što je bio na prethodnom korisničkom okruženju. Umesto da se preko celog ekrana pokaže ime pozivaoca, telefonski broj, fotografija kontakta i zelena i crvena slušalica za prihvatanje ili odbijanje poziva, sada je moguće namestiti pop‑up prozor gde se prikazuje ime osobe koja zove i zelena ikona telefona za prihvatanje i crvena za odbijanje poziva. Ova opcija, Smart pop‑up view, može da se omogući za bilo koju aplikaciju na telefonu koja podržava multi window prikaz.

Sve opcije koje smo predstavili koristili smo na S10e telefonu. Ima još sitnih poboljšanja, koja se ne vide odmah i koje ćemo otkriti tokom vremena, ali jasno je da Samsung teži da vlasnicima Galaxy uređaja još više olakša rad i učini korisničko iskustvo prijatnijim.

