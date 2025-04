Prvi pogled na Cronos: The New Dawn otkriva jezivu horor atmosferu i mehaniku uništavanja tela

Bloober Team je konačno prikazao prvi pravi gameplay trejler za svoju novu horor igru Cronos: The New Dawn, nakon kratke najave u oktobru prošle godine. Trejler snažno podseća na atmosferu Dead Space-a, što i ne iznenađuje s obzirom na to da se radi o survival hororu iz trećeg lica — i to je svakako kompliment.

Nova igra studija Bloober Team smešta nas u apokaliptičnu budućnost i Poljsku iz 1980-ih

Radnja igre odvija se kroz dve vremenske linije: u propaloj postapokaliptičnoj budućnosti i u Poljskoj 1980-ih godina. Igrači preuzimaju ulogu tzv. Traveller-a, koji putuje kroz vreme kako bi spasao određene osobe pre nego što ih zadesi apokalipsa.

Na tom putu, igrači se suočavaju sa jezivim neprijateljima zvanim Orphans — bićima koje studio opisuje kao „izopačene horor tvorevine proizašle iz najmračnijih ljudskih noćnih mora“. Posebna mehanika igre jeste da morate spaliti tela ovih stvorenja nakon što ih ubijete — u suprotnom, sledi ozbiljan problem.

Ako to ne učinite, živi Orphans mogu da apsorbuju tela svojih palih saboraca u procesu koji se zove Merging. Ovim postaju brži, jači, otporniji i dobijaju nove sposobnosti, što borbu čini znatno težom.

Drugim rečima: ako ubijete — spaljujte. Jer ako ne, biće još gore.

Pored osnovne premise i gameplay mehanika, trejler za Cronos: The New Dawn otkriva bogat svet inspirisan brojnim poznatim naslovima. Pored Dead Space-a, akcija i vizuelni elementi podsećaju i na The Last of Us Part II, Returnal, Bioshock i Control, naročito zahvaljujući dinamičnoj i fragmentisanoj brutalističkoj arhitekturi.

Dizajn čudovišta neodoljivo podseća na stvorenja iz rimejka Silent Hill 2, što i ne čudi s obzirom na to da je za tu igru takođe zaslužan Bloober Team.

Ove sličnosti ne deluju kao kopiranje, već kao uspešna kombinacija inspiracija pretvorenih u nešto novo. Cronos: The New Dawn već sada deluje kao vrlo obećavajuć naslov i mnogima se već našao na listi želja.

Igra je najavljena za kraj ove godine, a biće dostupna na Steam-u, PlayStation 5 i Xbox Series X/S platformama.

Izvor: Engadget

