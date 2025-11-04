Prvi pogled na Samsungov trostruko preklopivi Galaxy telefon

Nakon godina glasina i konceptnih prikaza, Samsung je konačno pokazao svoj dugo očekivani trostruko preklopivi telefon.

Na APEC samitu prikazan uređaj koji bi mogao biti Galaxy Z TriFold

Uređaj, koji se navodno zove Galaxy Z TriFold, prikazan je na sporednom događaju tokom APEC samita, a nove fotografije i video materijale objavili su korejski portal Dailian i poznati tipster Ice Universe.

Prvi stvarni prikaz trostrukog preklopa

Prema procurenim informacijama i slikama, ovo je prvi pravi pogled na Samsungov dual-folding uređaj – telefon koji se preklapa dva puta i kada se potpuno otvori, pretvara se u tablet veličine ekrana.

Na fotografijama se vidi veliki, neprekinuti ekran sa centralno postavljenom rupicom za kameru, po uzoru na druge Galaxy modele. Okviri su i dalje vidljivi, dok je mehanizam za savijanje vrlo sličan onome sa Samsungovih Flex G prototipova, koji su ranije prikazani na sajmovima tehnologije.

Uređaj ima tri zadnje površine:

levi panel sadrži glavnu kameru sa tri sočiva, smeštenu na ostrvu koje podseća na Galaxy Z Fold dizajn,

srednji panel verovatno nosi spoljašnji ekran i prednju kameru, vidljivu na jednoj od procurelih fotografija.

G-oblik umesto S-oblik dizajna

Za razliku od Huawei Mate XT modela, koji koristi kombinaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg savijanja (tzv. S-oblik), Samsungov novi model ima dva unutrašnja preklopa, što formira G-oblik kada je telefon zatvoren.

Ova konstrukcija bi trebalo da bolje zaštiti fleksibilni ekran kada je uređaj sklopljen, ali i da omogući lak pristup spoljašnjem ekranu bez potrebe da se telefon potpuno otvara.

Zbog toga se ranije spekulisalo da bi naziv uređaja mogao biti Galaxy G Fold, ali se sada čini da će Samsung ipak zadržati ime Galaxy Z TriFold u skladu s postojećom linijom preklopivih modela.

Ograničena dostupnost i cena

Iako još nema zvaničnih informacija o ceni ili datumu lansiranja, izvori navode da Galaxy Z TriFold možda neće biti dostupan u SAD-u, već će početna prodaja biti ograničena na azijska tržišta – pre svega Južnu Koreju, Kinu, Singapur i Tajvan.

Samsung se, čini se, odlučio za postepeno uvođenje modela, s obzirom na složenost proizvodnje i visoku cenu fleksibilnih ekrana.

Samsungov Galaxy Z TriFold predstavlja sledeći korak u evoluciji preklopivih telefona – uređaj koji kombinuje kompaktnost telefona i prostranost tableta. Ako se potvrde navodi o dizajnu i funkcionalnosti, biće to najambiciozniji preklopivi telefon do sada. Međutim, ostaje pitanje da li će se pojaviti na globalnom tržištu ili ostati ekskluziva za azijske korisnike.

Izvor: Androidauthority