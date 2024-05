Prvi put kod nas: ASUS ProArt kreativni skup

10. maja ove godine je održana “ASUS ProArt Kreativni Skup” radionica koja je bila zatvorenog tipa. Kompanija ASUS pozvala je kreativne ljude iz polja fotografije i filma sa idejom da uživo probaju ProArt bazirane računare i monitore. Na samom skupu je održana ProArt prezentacija, kao i takmičenje u dve kategorije – najbolja fotografija (ili ilustracija) i kratak film.

Prezentaciju ASUS ProArt računarskih komponenti je održao glavni i odgovorni urednik AXE.rs portala Dušan Srbljak. Tokom prezentacije predstavljen je kompletan ASUS ProArt portfolio u kojem su u prvom planu bili monitori čija je specifičnost to što su u potpunosti spremni da odgovore na bilo koju profesionalnu potrebu bez obzira na to da li koristite Mac ili PC računar.

Pored monitora u ASUS ProArt portfoliju se mogu pronaći laptopovi i gotovi desktop računari. Međutim, možete i sami sklopiti računar jer postoje i ProArt matične ploče, grafičke karte, vodena hlađenja, periferije kao i kućišta. Dušan je naglasio da je ASUS kao jedan od inovatora u svetu hardvera svoj entuzijazam preneo i na ProArt računarske komponente i sve podredio potrebama kreativaca:

“Primera radi, ProArt PA602 računarsko kućište ima najbolje strujanje vazduha u svom cenovnom rangu. To omogućuju dva prednja ventilatora od 200mm i unutrašnji tunel za usmeravanje vazdušnih struja. Na taj način grafička karta daje do 11% bolje performanse u odnosu na konkurenciju. Jednim pritiskom na taster u okviru I/O panela kućišta svi ventilatori će se okretati maksimalno – što je zgodno kada ste pustili neki render, a ne morate to da uradite zasebno u okviru nekog softvera ili BIOS-a matične ploče. Kod kućišta se može zaključati taster za paljenje i gašenje računara posebnim sistemom čime onemogućujete kućnog ljubimca ili recimo malo dete da prekine render slučajnim pritiskom. Kućište ima točkiće uz pomoć kojih ga lako možete pomerati u okviru vašeg studija. Instalacija grafičke karte ne iziskuje alat niti šrafove, a dovoljno je prostrano da bez problema udomi ProArt RTX4090 grafičku kartu ili ProArt matičnu ploču, koje inače dolaze sa 5 godina garancije (5 godina garancije poseduju i ProArt monitori). Takođe može da udomi i ProArt AIO vodeno hlađenje čiji radijator ima veličinu od 420mm, te debljinu od 30mm. Išlo se toliko u detalje da ProArt PA602 kućište ima i sensor detektovanja prašine na filterima – LE dioda svetli kada je vreme da se filteri očiste. Jednostavno rečeno apsolutno svaka ProArt komponenta je optimizovana za sve one korisnike koji edituju, renderuju, bave se kolornom obradom i sl, a sve sa idejom da im ponudi vrhunski alat sa kojim će uštedeti vreme i poboljšati ugođaj u radu”

Nakon prezentacije svi prisutni su bili u prilici da testiraju ProArt računare među kojima je bio i jedan modifikovan i potpisan od strane SSMods-a koji je 100% baziran na ProArt komponentama i EKWB vodenom sistemu hlađenja. Međutim, Nenad Đorđević, poznatiji i kao “Neša SSMods” je sa ovom modifikacijom računara podigao sve na viši nivo. Dodavanjem svojih dizajnerskih rešenja, što spoljašnjih koji doprinose još boljem vizualnom dizajnu, što unutrašnjih funckionalnih u vidu displeja na kome se pomno prate svi vitalni parametri računara.

Učesnici takmičenja su na raspolaganju imali već pripremljenje video fajlove i fotografije, ali im je ostavljenja mogućnost da budu kreativni te da na licu mesta proizvedu svoj sadržaj koristeći sopstvene kamere, fotoaparate i opremu. Imali su na raspolaganju ProArt računare, kompletan profesionalni studio, platna, rasvetu, pa čak i foto-model.

Sve je bilo podređeno tome, da tri sata koliko su imali na raspolaganju, usmere samo i isključivo na kreativnost. Takmičenje je proteklo u sportskom rivalstvu i dobrom druženju, a finalni radovi su zaista kreativni i impresivni.

