Prvi telefon sa ekranom od ivice do ivice i bez zareza

Porošle sedmice, Lenovo je najavio nov pametni telefon sa izuzetno tankim okvirom, koji izgleda nema nikakav zarez na ekranu. Prema Chang Cheng-u, potpredsedniku Lenovo-a, ekran telefona bi u odnosu na prednju stranu zauzimao oko 95 posto. Sada, nekoliko dana nakon toga, Chang Cheng je ovaj put na kineskoj društvenoj mreži Weibo objavio sliku kojom najavljuje budući model, Lenovo Z5 – sa prednjom stranom potpuno prekrivenu ekranom.

Lenovo Z5, bi trebao da bude sledeći flagship telefon kompanije. O samom uređaju se ne zna još uvek mnogo, ali prema objavljenoj skici telefona, ekran ide od ivice do ivice, od gornjeg do donjeg, kao i od levog do desnog ugla, što bi ga činilo takozvanim All-screen uređajem. Vidljive linije antena koje se nalaze sa strane ukazuju na to da će telo telefona biti u potpunosti izrađeno od metala, možda čak i bez stakla na poleđini uređaja.

Cheng u svojoj objavi spominje četiri velika tehnološka postignuća i čak osamnaest patentiranih tehnologija koje su omogućile izradu ovakvog mobilnog. Kamera, senzori udaljenosti i svetla, zvučnici, čitač otisaka prsta i ko zna što još – pretpostavljamo da je sve to, na neki način Lenovo uspeo da spakuje ispod ekrana. Ovim su dobili uređaj koji ima odnos ekrana i prednje strane od čak 95 odsto (kod iPhone X on je 82,9 odsto). Naravno, u istom smeru ide i Vivo APEX sa 98 odsto„udela ekrana u telu uređaja“ i kamerom koja iskače iz njegovog gornjeg okvira, ali Lenovo bi mogao biti prvi koji je zaista uspeo (ili će uskoro uspeti) da smesti sve što jednom modernom mobilnom telefonu sa prednje strane potrebno na nevidljiv način ispod ekrana i potom isti maksimalno „razvući“.

Nismo sigurni kada će biti prikazan Lenovo Z5, ali veruje se da će biti 14. juna, s obzirom na to kako potpredsednik Lenovo-a najavljuje telefon, ovaj datum zvuči izvodljivo, smatra PhoneArena. Još interesantnije je to što vidimo telefon sa Lenovo brendom, iako smo više puta od Lenovo/Motorola predstavnika dobili zvanične informacije da će se svi telefoni ubuduće prodavati pod Motorola brendom. Prema informacijama koje smo dobili od lokalne Lenovo kancelarije, Lenovo bi mogao da zadrži nekoliko modela pod svojim brendom, isključivo za kinesko tržište, pa je velika šansa da ćemo pomenuti Z5 van Kine videti pod Motorola brendom, ukoliko ovaj telefon bude nešto više od koncepta.

Izvor: Engadget

