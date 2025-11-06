Prvi utisak: Huawei FreeBuds 7i – Tehnički napredak u svakodnevnoj upotrebi

U svetu bežičnih slušalica, gde se borba vodi oko balansa između kvaliteta zvuka, autonomije i zaštite od spoljašnjih smetnji, Huawei FreeBuds 7i se pozicioniraju kao logičan korak napred od prethodnog modela 6i.

Kao True Wireless Stereo (TWS) ušne slušalice sa aktivnim poništavanjem buke (ANC), one donose nekoliko ključnih tehničkih poboljšanja koja ih čine praktičnim izborom za korisnike koji traže pouzdanost u bučnim okruženjima – od urbanih putovanja do radnih poziva. U našem prvom kontaktu, fokusirali smo se na osnovne performanse: izgled, povezivanje, audio reprodukciju, bateriju.

Po izlasku iz kompaktne kutije za punjenje, FreeBuds 7i impresioniraju minimalističkim dizajnom. Kutija je mala, veličine dlana, sa svilenkastim završnim slojem koji olakšava rukovanje i štiti od ogrebotina. Unutra se nalaze slušalice u tri Morandi boje (roze, bela, crna), uz četiri veličine ušnih čepova (XS, S, M, L) koji omogućavaju prilagođeno pristajanje. Ergonomski oblik drški osigurava stabilnost tokom kretanja, a IP54 sertifikat za otpornost na prašinu i vodu ih čini pogodnim za svakodnevne aktivnosti poput trčanja ili rada u kancelariji. Pakovanje je jednostavno, sa USB-C kablom za punjenje i uputstvima, ali bez dodatnih adaptera – fokus je na esencijalnom.

Jedna od najjačih strana je univerzalna kompatibilnost: FreeBuds 7i se besprekorno povezuju sa svim Bluetooth uređajima, bez obzira da li koristite Android ili iOS. Testirali smo ih na Android i iOS, a uparivanje se vrši automatski – otvorite kutiju, dodirnite “Poveži” u pop-up prozoru, i gotovo. Podrška za multi-point konekciju omogućava istovremeno spajanje sa dva uređaja, sa brzim prebacivanjem između njih bez prekida. Ovo je posebno korisno za korisnike koji prelaze sa telefona na laptop.

Tehnički, srž FreeBuds 7i leži u Intelligentnom Dinamičkom ANC 4.0, koji koristi tri mikrofona po slušalici i vazdušni otvor od 8 mm² za brzo poništavanje buke. U poređenju sa 6i, ovo je vidljivo poboljšanje: u bučnom prevozu, niske frekvencije poput tutnjave autobusa se efikasno filtriraju, sa 50% manjim kašnjenjem. Dodatni mikrofon poboljšava jasnoću poziva – testirano u vetrovitom okruženju, glas je ostao kristalno jasan, bez distorzije.

Zvuk je čist, sa dovoljno basa i jasnim vokalima. Podržavaju prostorni zvuk sa praćenjem pokreta glave – kad okrenete glavu, zvuk prati kretanje, što je super za filmove ili igre. Kontrole su jednostavne: dodir za pauzu, prevlačenje za jačinu, a možete čak klimnuti glavom da prihvatite poziv.

Baterija obećava do 35 sati ukupnog vremena (ANC isključen), sa brzim punjenjem: 10 minuta za 4 sata slušanja. U kratkom testu, to se pokazalo realno za svakodnevnu upotrebu. Ukupno, FreeBuds 7i ostavljaju solidan prvi utisak kao tehnički pouzdane slušalice – bolji ANC i prostorni zvuk ih izdvajaju od 6i, uz univerzalnu kompatibilnost koja eliminiše brige o ekosistemu. Detaljniji test će pokazati dugoročne performanse, ali za sada, ovo je pametan izbor za IT korisnike koji cene efikasnost.