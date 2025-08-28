Prvi utisci: Huawei Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 serija je stigla i do Srbije. Prodaja je krenula, a mi smo dobili na test model Pura 80 Pro. No, do finalnog testa će proći još neko vreme, a do tada ćemo podeliti prve utiske sa vama.

Crveno je boja ljubavi

Odmah po otvaranju i vađenju iz kutije, ostajemo impresionirani robusnim dizajnom telefona. Utisak broj jedan – izbočina trouglastog oblika na poleđini telefona u koju su smeštene kamere je prilično izražena. Dopada nam se i telefonu daje poseban karakter, posebno kada se posmatra uživo. Definitivno je drugačiji, a najveća kamera je postavljena centralno, te ukupno dominira čitavom poleđinom. S druge strane, ne može se poreći da je izbočina prilično izražena.

Druga stvar koja ostavlja utisak je do našeg konkretnog primerka, a u pitanju je model crvene boje. Za razliku od crnog i belog modela, crvena varijanta ima specifičan premaz koji čini da se poleđina presijava, kao da je maska već postavljena preko nje. Ukupno gledano, telefon je veoma dobro zaštićen Kunlun zaštitnim staklom druge generacije i ima IP68/IP69 zaštitu od vode, prašine i mlazeva. Treba istaći i da u pakovanju dolazi odgovarajuća zaštitna maska, te da na prednjoj strani već u startu postoji plastična zaštita za ekran.

Ukoliko ste naklonjeni tradicionalnijim varijantama, na raspolaganju su modeli crne i bele boje, s dosta manje refleksije. Uostalom, jasno vam je da crno-belo uvek predstavlja dobar izbor i to ponosno kažete svima…

Bežično punjenje brže od žičnog

Još jedna stavka po kojoj nam je Pura 80 Pro interesantna jeste punjenje. Naime, ovaj telefon podržava punjenje brzinom od 66 W putem kabla, ali čak 80 W bežičnim putem, tako da je verovatno prvi telefon koji vidimo da podržava brže bežično punjenje spram regularnog. Interesantno, a može biti i prilično korisno ukoliko posedujete odgovarajući bežični punjač. Baterija ima kapacitet od 5170 mAh.

Kad smo kod punjenja, ne znamo da li će i ovaj put Huawei realizovati program „poklon punjača“. Kao što znate, u ovim krajevima koji uvek prate zakonska rešenja EU – osim tamo gde bi stanovništvo imalo koristi od njih – se punjači formalno ne isporučuju uz telefone, ali Huawei ima praksu da zajedno sa partnerima realizuje „poklone“ u vidu punjača koji van Evrope dolaze u kutiji. Videćemo da li će tako biti i u praksi.

U narednom periodu ćemo dovršiti testiranja, pa ćemo objaviti kompletnu recenziju u prvim danima septembra. U fokusu će biti impresivan sistem kamera, tako da možete da očekujete naše finalne utiske uskoro!