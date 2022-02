Prvi veliki Windows 11 update stiže sa podrškom za Android aplikacije

Microsoft je nekoliko meseci nakon lansirana konačno učinio Android aplikacije dostupnim većini Windows 11 korisnika. Kao što je obećano u januaru, kompanija uvodi svoje prvo veliko ažuriranje za Windows 11 sa Amazon Appstore „preview“-om za američke korisnike.

Windows 11 nudi poboljšanja i van podrške za Android aplikacije

Preliminarno izdanje nudi oko 1.000 aplikacija, uključujući Amazon-ove Audible i Kindle aplikacije, kao i aplikacije drugih kompanija poput Lords Mobile i Khan Academy Kids. Nadogradnja nudi i poboljšanja OS-a izvan podrške za Android. Windows 11 traka zadataka sada omogućava korisnicima Teams-a da brzo isključe zvuk poziva ili dele bilo koji prozor. Datum i vreme se sada prikazuju i na drugom monitoru, dok komponenta trake zadataka prikazuje informacije uživo.

Microsoft je takođe obnovio Media Player sa fokusom na muzičku biblioteku, dok Notepad nudi prerađen interfejs sa tamnim režimom, jednostavnijim menijima i funkcijama. Ove ispravke vas verovatno neće naterati da instalirate Windows 11 ako to niste učinili do sada. Međutim, one pomažu Microsoft-u da ispuni obećanja data kada je softver predstavljen prošle godine, i mogu pružiti podsticaj da se unapredi pre nego što se period besplatne nadogradnje završi.

