Prvi Windows 10 build bez Internet Explorera

Istina je da su mnogi zaboravili da Internet Explorer još uvek postoji, ali je pregledač i dalje tu. Kompanija Microsoft je u oktobru 2020. objavila da mu je definitivno kraj, ali će se završnica odvijati polako i oprezno. Sada je i prvi Windows 10 build ostao bez Internet Explorer web pregledača, a namenjen je insajderima na Dev kanalu.

Explorer polako nestaje iz svih ćoškova interneta, pa je i Microsoft 365 najavio da će 17. avgusta 2021. godine u potpunosti ukinuti podršku za Internet Explorer 11, a 9. marta se prestalo i sa podrškom za prvu Microsoft Edge verziju koja je stigla kao naslednik Explorera. Tako će novi Chromium pregledač, koji se takođe zove Microsoft Edge, ostati jedini, pa će Microsoft moći da mu posveti punu pažnju.

Internet Explorer 11 desktop aplikacija podršku potpuno gubi tek u junu 2022. godine, pa će se nakon toga automatski preusmeravati na Microsoft Edge. Do tada će se sve dešavati postepeno, budući da Explorer još uvek ima svoje korisnike. Sajtovi koji rade samo na Internet Exploreru 11 već sada mogu da se otvore i preko Microsoft Edge u IE modu, koji može da se aktivira preko edge://settings/defaultbrowser, te ‘Allow sites to be reloaded in Internet Explorer’.

Nakon što sledeće godine Internet Explorer bude otišao u penziju, sve aplikacije će se automatski preusmeravati na Microsoft Edge. Explorer će ipak poživeti još neko vreme, bar do 2029, a kroz Microsoft Edge IE mode.

