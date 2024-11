PS5 ekskluziva Stellar Blade stiže na PC

Inspirisan uspehom igre Black Myth: Wukong, Shift Up cilja na izdanje u 2025. godini.

Ove godine, akcioni RPG Stellar Blade ostvario je solidan uspeh kao ekskluziva za PlayStation 5. Shift Up je u svom kvartalnom izveštaju otkrio da su prodaje “ostale stabilne čak i kada je početni rast splasnuo” . To se dogodilo odmah nakon prolećnog lansiranja. Međutim, studio planira da sledeće godine izdaje verziju igre koja će biti dostupna za personalne računare.

“Obzirom na nedavne trendove poput sve veće prisutnosti Steama na tržištu AAA igara i globalnog uspeha Black Myth: Wukong, očekujemo da će PC verzija nadmašiti konzolnu verziju,” saopštila je korejska kompanija.

Igra na koju su se referisali, Black Myth: Wukong, postavila je novi rekord u broju istovremenih igrača u single-player igri na Steamu. On je lansirana u avgustu. To je visok cilj za svaku igru. Moraćemo da vidimo koliko će Shift Up biti uspešan u dosezanju međunarodne publike na PC-u.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet