Huawei Pura 80 Pro: Dugi marš Huawei purista

Dugi marš kineskog giganta se nastavlja, i Pura serija dobija redovnu godišnju iteraciju u vidu Pura 80 serije. Do nas je stigao model Huawei Pura 80 Pro, koji unapređuje ponudu ove kompanije u svim aspektima.

Nakon fantastičnih P60 Pro i Pura 70 Pro mobilnih telefona, došao je trenutak da Huawei napravi naredni tehnološki iskorak. P serija po tradiciji stavlja akcenat na mobilnu fotografiju, kao i odlično zaokružene performanse, a Huawei je po tom pitanju nastavio svoj dugi marš utabanim stazama. To su insistiranje na kamera senzorima, ulaganje u sopstvena rešenja i konkurentna alternativna ponuda, uz težnju da finalni proizvod ponudi najbolje kada se sve analizira i podvuče. Da li je u tome uspeo?

Polazeći od površinskih utisaka, očigledna je srodnost u dizajnerskom pravcu. Motiv je i dalje trougao, i velika izbočina kamera sa zadnje strane to ubedljivo dokazuje. Ipak, kada se pažljivije zagledamo, vidimo da je najveći objektiv postavljen direktno u centar, i na oblik i dizajn se vrlo brzo navikavamo. Verovatno je izraženiji utisak o boji. Iako je dostupan u crnoj i beloj varijanti – a sa crno-belim ne možete pogrešiti nikada – zanimalo nas je kako u praksi izgleda crvena boja, s kojom nekako i asociramo Kinu, te smo taj model i testirali. Pura 80 Pro je verovatno telefon s najviše refleksije koji smo ikada držali u rukama. Nije klizav i dobro prianja u ruci (u pakovanju se isporučuje i odgovarajuća providna maska), ali refleksija je tolika da gotovo imate utisak da telefon menja boju u zavisnosti od toga da li reflektuje okolinu zelene, žute, plave ili neke druge boje. Sve u svemu, interesantna stvar koju treba imati na umu. Nama se telefon prilično dopada, naročito jer je prilično jedinstvenog dizajna.

Pura 80 Pro je telefon s veoma tankim okvirima, zaobljen na svim ivično-obodnim delovima. LTPO OLED ekran maksimalnog osveženja od 120 Hz je zaštićen Kunlun staklom druge generacije, a touch sampling rate je deklarisan na 300 Hz. Dobre multimedijalne mogućnosti su dodatno naglašene odličnim stereo-zvučnicima, a Huawei nastavlja sa starom dobrom tradicijom IR implementacije, pa telefon vrlo lako postaje univerzalni daljinac. Skener otiska prsta nije ispod ekrana, već u bočnom tasteru, što nam je uvek draže zbog brzine i lakoće otključavanja.

Telefon ima zvaničnu IP68/IP69 podršku za zaštitu od prašine i vode, što u praksi znači da je vodootporan do dubine od dva metra, kao i da je otporan na intenzivno prskanje tekućinama u vidu mlaza ili spreja, odnosno da će ostati bezbedno funkcionalan i ukoliko padne pod mlaz pod pritiskom.

Nakon obavljanja gigantskog posla s kreiranjem sopstvene linije procesora i pratećih (ko zna koliko) čipova, modema, dodataka, Huawei može da se posveti unapređivanjima i usavršavanjima. Nakon prošlogodišnjeg Kirin 9010 na red dolazi, pogađate, 7-nm Kirin 9020 procesor. I dalje ne treba očekivati direktno pariranje najbržim čipovima današnjice, ali novi čip donosi vidljiva unapređenja spram Kirin 9010 prethodnika, uključujući i prilično poboljšane gejming performanse zahvaljujući Maleoon 920 GPU-u. Kada ubrojimo i 12 GB RAM-a i 512 GB skladište, imamo prilično solidno zaokružene performanse. Imajte u vidu i da 5G ne radi van Kine zahvaljujući dobro poznatim zabranama.

I kad smo kod toga, znamo šta vas ponajviše zanima kada su Huawei telefoni nove generacije u pitanju. Da li je i kako moguće instalirati Google servise na telefon? Pre svega, napomenimo da u međunarodnoj varijanti Huawei Pura 80 Pro dolazi sa EMUI 15 operativnim sistemom i podrškom za AppGallery, Huawei-evu prodavnicu koja nudi prilično bogat ekosistem aplikacija. Tu ćete pronaći sve ono najvažnije, uključujući i aplikacije domaćih banaka, često korišćene aplikacije za razne servise, kupovinu i slično. Ukoliko ne želite da zavisite od Google servisa i prosto želite da budete purista i u tom pogledu, komotno to možete ostvariti uz Pura 80 Pro telefon.

EMUI 15 operativni sistem

No, ukoliko poželite da instalirate Google aplikacije, to takođe možete da uradite. Možete da upotrebite microG servis i uz preuzimanje par dodatnih plag-inova imaćete Google aplikacije, a i dalje je prisutna i GBox opcija koju smo već opisivali. I dalje važe određena ograničenja u pogledu integracije, ali osnovne stvari možete pridodati svom telefonu. Ukoliko pak poželite da se isključite iz Google ekosistema, ovakvim telefonom ćete to moći da uradite na postepen, bezbolan način.

Huawei je opremio telefon baterijom kapaciteta 5170 mAh, što znači da je kapacitet dobio rudimentarno unapređenje. Pura 80 Pro podržava žičano punjenje snagom do 100 W, a bežično do 80 W – idealno za brzo punjenje bez žica, naravno, ukoliko raspolažete odgovarajućim punjačem. Podržano je i reverzno punjenje žičanim i bežičnim putem, što može biti veoma korisno kada na putu treba da, na primer, malo dopunite svoje slušalice. Telefon će bez ikakvih problema izdržati dan opterećenja, a nezahtevnijim korisnicima i više od toga.

Najzad, dolazimo do udarne stavke svih Huawei telefona iz P i Pura serija, a to je – kamera. Huawei je, osim čipseta, rešio da samostalno izrađuje i kamera senzore i koristi sopstvenu „školu“ i u pogledu dizajniranja hardvera i u pogledu softverskih optimizacija. I to mu se i te kako isplatilo. U samom startu daćemo zanimljivo poređenje: autor ovih redova koristi Galaxy S24 Ultra i kamere nisu ni blizu – u korist Huawei Pura 80 Pro modela.

Primeri fotografija

Prosto je neverovatno koliko je Huawei uspeo da se izdigne iznad konkurencije u ovom pogledu i pod kakvim uslovima. Kompanija je razvila jednoinčni RYYB senzor varijabilnog otvora blende s najvećim otvorom za upijanje svetlosti. Reč je o 50 Mp senzoru s otvorom blende od F/1.6-F/4.0 i stabilizacijom. Osim toga, implementirana je i Ultra Chroma multispektralna kamera sa 1.5 M spektralnih kanala za precizniju reprodukciju boja u uslovima niskog nivoa osvetljenosti.

Još fotografija…

Telefoto modul od 48 Mp donosi 4x optički zum i stabilizaciju, dok je za ultraširokougaone kadrove zadužen senzor od 40 Mp. Oba ova senzora su takođe RYYB tipa i podržavaju optičku stabilizaciju. Telefoto kamera omogućava i superbrz fokus na objekte udaljene svega do 5 cm, donoseći odlične makro rezultate. Portreti su čisti, pregledni, s odličnim nivoom i karakteristikama zamućenja pozadinskih prikaza.

Zum nivoi: Wide, 1X, 2X, 4X, 10X

Ipak, ono gde Huawei definitivno briljira je noćna fotografija, i to se potvrdilo još jednom. Sada imamo utisak da je upravo noćna fotografija prirodnija nego ikada i da prosto nema konkurenciju u tom pogledu među savremenim mobilnim uređajima. Dodamo li na to fantastičan dinamički raspon, izuzetnu detaljnost i odlično odmerenu oštrinu u praktično svim scenama, dobijamo situaciju da zaista pred sobom imamo nestvarne mogućnosti kamere koja nas prosto mami i tera da slikamo i ono što inače ne bismo i da eksperimentišemo na razne načine.

Noćne fotografije

Slične pozitivne utiske imamo i kada je prednja kamera u pitanju. Iako naizgled nevelike rezolucije od 13 Mp, senzor dolazi s podrškom za autofokus, što je ubedljivo najbolja i najvažnija stvar za prednju kameru, te nam je i dalje nestvarno da mnoga velika imena prosto izbace senzor velike rezolucije, ne obraćajući pažnju na ovaj detalj. Rezultat su selfiji koji odlično reprezentuju detalje i ukupni ton kože, verno reprodukujući vaš izgled i ten.

Selfi kamera, s leva na desno: Wide, 1X, 2X

…i za kraj par noćnih selfija!

Pred sam kraj ostaje nam veoma važno pitanje, a to cena. Veoma je lepo videti da je Pura 80 Pro došla s nešto povoljnijom cenom u odnosu na prethodnika, što je u suprotnosti s trendovima. Solidnih 10.000 manje u odnosu na startnu cenu prošlogodišnjeg modela biva nadovezano činjenicom da je Pura 80 Ultra skuplja od Pro varijante gotovo 400 evra! Drugim rečima, ukoliko ste Huawei purista, Pro model predstavlja zlatnu sredinu i idealan uređaj u novoj generaciji koji će doneti premijum kvalitet i fantastičnu kameru, a opet vas neće terati da potrošite ogromnu svotu novca.

To nas dovodi do ukupnog utiska. Na pozitivnu stranu bismo stavili vrlo osobeni dizajn koji ostavlja utisak i fantastične mogućnosti i performanse izuzetne kamere. Ovo nije gejming telefon, mada i za to može da posluži. Svakako bismo posavetovali da dobro razmislite želite li da se postepeno „isključite” iz Google sveta, odnosno da utabanim stazama dugog marša dođete do svojevrsne kulturne revolucije, budući da bi u tom pogledu Pura 80 Pro bila idealan model za vas.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs/