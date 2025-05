Primenom RPA tehnologije, u NIS-u se operativne, repetitivne aktivnosti koje oduzimaju vreme automatizuju, što omogućava da se zaposleni usmere ka zahtevnijim i kreativnijim poslovima.

Inovacije i korišćenje savremenih tehnologija za NIS su svakodnevna praksa, a ova kompanija je pionir i u uvođenju tehnologije koja je u Srbiji zastupljena tek nekoliko godina – robotizaciji. Put do robota u NIS-u je takav da zaposleni daju predloge koji procesi mogu da budu automatizovani, nakon čega se radi procena izvodljivosti robotizacije procesa, kao i potencijalne koristi od nje. Iako postoji mišljenje da će robotizacija dovesti do zamene čoveka u izvršavanju poslova, ona je zapravo pomoć tamo gde su česte ljudske greške.

Unapređenje efikasnosti

Robotska automatizacija procesa (RPA) je softverska tehnologija koja omogućava da se konfiguriše računarski softver – robot koji oponaša manuelne radnje čoveka i komunicira sa sistemima kako bi izvršio neku poslovnu aktivnost. RPA je prvobitno primenjivana u sektorima kao što su finansije, osiguranje i bankarstvo, gde su bili prisutni rutinizacija i repetitivni poslovni procesi.

U NIS-u roboti imaju svoju primenu na terenu, ali poseban potencijal imaju u administraciji, jer rade u različitim sistemima, u vreme koje zaposlenima odgovara, kao i nakon radnog vremena. Sve se izvršava u pozadini, tako da zaposleni mogu da obavljaju i druge zadatke, a da im na kraju stigne mejl obaveštenja da je proces završen.

„Robotizacijom se rešavaju poslovni izazovi i kreira prostor za dalji rast i unapređenje procesa u kompaniji. Kreiranje robota za automatizaciju poslovnih procesa ključni je korak ka povećanju efikasnosti, a ona se postiže korišćenjem softverskih robota koji umesto zaposlenih izvršavaju repetitivne radnje koje ograničavaju kreativno razmišljanje, a iziskuju dosta vremena. Robotizacija je idealna za tipske, ponavljajuće zadatke i dovodi do smanjenja broja grešaka, jer robotu je greška moguća samo ako radi s pogrešnim informacijama. Ovo je samo još jedan od načina na koji NIS opravdava titulu jednog od lidera u oblasti upotrebe savremenih tehnologija“, navodi Dmitrij Pšičenko, Chief Technology Officer u kompaniji NIS.

Novi robot u NIS-u

Najnoviji robot u NIS-u pokreće se uz pomoć jednog klika, a nakon završetka procesa, korisnik dobija obaveštenje putem mejla. Kreirali su ga zaposleni u Sektoru za planiranje, ekonomiku i kontrolu Naučno-tehnološkog centra NIS-a (PEK NTC), uz podršku Sektora za razvoj i implementaciju IT poslovnih aplikacija. Namenjen je automatizaciji specifikacija usaglašavanja kroz aplikaciju Therefore, koja služi za upravljanje fakturama, čime se značajno poboljšava operativnost procesa usaglašavanja prihoda.

Iz PEK NTC-a ističu da je kroz analizu poslovnih procesa prepoznato da postoji specifičan proces čiji obim varira tokom godine – od manjeg obima u januaru, do osam puta većeg u decembru, te je tako robot za automatizaciju specifikacija usaglašavanja kroz Therefore sistem odlično, nezavisno rešenje, jer se izvršavanje zadataka može odvijati i van radnog vremena, procesi se obavljaju u minutima, umesto u satima, uz smanjenje rizika od ljudskih grešaka. Njegovim korišćenjem došlo je do značajne uštede vremena i zaposleni sada mogu da se fokusiraju na strateške zadatke i unapređenje drugih operacija.

Implementacija RPA u NIS-u prethodno je izvršena u procesima obračuna zarade i HR izveštavanja, uvođenjem robota koji su doveli do unapređenja operativne efikasnosti i izmene poslovnih procesa. Razvijen je i robot koji kreira dnevni izveštaj trgovanja akcijama i koji u tačno definisano vreme posećuje određene sajtove, prikuplja potrebne informacije, sistematizuje ih, kreira zadati izveštaj i zaposlenima dostavlja na kontrolu i verifikaciju.

nis.rs

Podelite s prijateljima

Tweet