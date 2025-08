Put pod noge, gadžete u ruke

Leto je pravo vreme da napunimo baterije – i bukvalno i metaforički. Bilo da ste krenuli na drugi kraj sveta, vikend-izlet na planinu ili jednostavno planirate „radno” leto uz nekoliko mini-bekstava, pravi tehnološki saputnici mogu vam uštedeti mnogo živaca, prostora u koferu i vremena koje biste proveli rešavajući nepredviđene situacije. Donosimo listu najboljih travel gadžeta koji će vam olakšati svako putovanje – i učiniti ga nezaboravnim.

Rolling Square inCharge 6 Portable Keychain Cable

Ako vam kablovi u rancu liče na tanjir špageta, vreme je da upoznate ovaj multifunkcionalni kablić koji se kači na privezak. Podržava gotovo sve kombinacije priključaka i ne zauzima mesto. Ako ste kao većina putnika, verovatno nosite više elektronskih uređaja kako biste maksimalno iskoristili svoje putovanje – govorimo o kameri, telefonu, laptopu, slušalicama i sličnim stvarima.

Međutim, uz sve te uređaje dolaze i brojni kablovi za punjenje, što može zauzeti dosta prostora i dovesti do zbrke i zapetljanih kablova u vašoj torbi, ako niste pažljivi. Uz Rolling Square inCharge 6 prenosivi punjač-kabl (dostupan na Amazon-u za 19,90 dolara), imate mogućnost izbora između USB-C ili USB-A ulaza i Micro USB ili USB-C izlaza – sve to na kablu dovoljno malom da stane na privezak za ključeve.

Anker Zolo A1695 25K PowerBank

Kompanija Anker je nedavno stigla na domaće tržište, gde je otvorila svoju prvu brend prodavnicu u Evropi, a među brojnim kvalitetnim rešenjima ovog proizvođača ističu se napajanja u pokretu. Anker Zolo Power Bank je jedan takav uređaj impozantnog kapaciteta od 25000 mAh. Ovu seriju je proizvođač nekada pozicionirao kao laptop power bank, ali je u novije vreme dobila prizvuk univerzalnog rešenja. Naime, uz ogroman kapacitet u prilično kompaktnom izdanju, Anker Zolo može da puni čak do četiri uređaja istovremeno. Ima tri USB-C porta i jedan USB-A, pri čemu je teoretski maksimum na svakom USB-C portu 100 W, a na USB-A portu 30 W.

Naravno, ipak nije sasvim moguće da to radi istovremeno na maksimumu, pa se tako opterećenje raspoređuje do ukupne izlazne snage od čak 165 W. U praksi, to znači da se ovim mobilnim punjačem mogu puniti praktično sve vrste uređaja. Laptopi, telefoni, tableti, slušalice, razne vrste drugih mobilnih naprava, što ga čini idealnim saputnikom na bilo kom putovanju.

Apple AirTag, Tile Pro, Samsung SmartTag2, Tile Slim – Bluetooth tracker-i za prtljag i vrednosti

Bluetooth tracker koji vam kaže gde je vaš prtljag – i kad ga vi ne vidite. Idealno za kofere, rančeve, ali i novčanike i pasoše. Svi smo bar jednom doživeli onu stresnu scenu: stignete na destinaciju, čekate prtljag kraj pokretne trake, ali kofera nema. Dok se služba za prtljag (opet) „igra skrivača”, Bluetooth tracker može da vam sačuva živce. Ovi mali uređaji omogućavaju da u svakom trenutku znate gde se nalazi vaš kofer, ranac, novčanik – i mogu čak pomoći nadležnima da lakše lociraju izgubljene stvari.

Na tržištu postoji više opcija: Apple korisnici mogu se osloniti na AirTag, Android korisnici na Samsung SmartTag2 (možete ga pronaći u Gigatron-u za 5.000 dinara), univerzalno rešenje je Tile Pro, dok se za novčanike i pasoše preporučuje ultratanki Tile Slim koji staje u pregradu kao kreditna kartica. Cena je oko 30 dolara po komadu, ali se često nalaze na popustima, što ih čini još isplativijim.

Twelve South AirFly Pro ili Ugreen Bluetooth predajnik za avion

Uključite ovaj uređaj u avionski audio-priključak, povežite bežične slušalice i uživajte u filmu – bez petljanja s kablom. Zamislite situaciju da avionski ekran pred vama emituje film, a vi imate bežične slušalice? Nema problema. AirFly Pro brenda Twelve South je Bluetooth audio-predajnik koji svaki standardni audio-priključak pretvara u bežični. Samo ga utaknite u utičnicu za slušalice na avionskom sedištu, povežite vaše bežične (idealno noise-canceling) slušalice – i uživajte u filmu bez zapetljanih kablova.

Cena AirFly Pro uređaja na Amazon-u je oko 54,99 dolara, ali često bude snižen. Ako tražite povoljniju varijantu, tu je Ugreen Bluetooth Transmitter Receiver, koji se prodaje za 36,99 dolara (a neretko i ispod 30 dolara). Oba uređaja omogućavaju povezivanje do dva para slušalica istovremeno, što je idealno ako želite da delite sadržaj sa saputnikom.

AirPods Pro (2. generacija) ili Bose QuietComfort Earbuds 2

Ako vam zvuk motora, plač bebe i kašljanje saputnika uništavaju let, noise-canceling slušalice su spas. AirPods Pro su idealne za Apple korisnike, dok su Bose QC pravi izbor za sve ostale. S obzirom na to da je letenje sve samo ne tiho, slušalice sa aktivnim poništavanjem buke su postale obavezna oprema svakog putnika. Pošto je prostor u torbi dragocen, kompaktne bežične slušalice su idealan izbor.

Za većinu korisnika, posebno one u Apple ekosistemu, AirPods Pro (2. generacija) ostaju najbolji izbor. Male su, lagane, jednostavne za korišćenje i nude izvanredno poništavanje buke. Na Amazon-u se prodaju za oko 225 dolara, a često budu i na popustu.

Za Android korisnike (ili one koji traže vrhunski zvuk bez obzira na brend), Bose QuietComfort Earbuds 2 nude, kako čitamo utiske online, zapanjujuće poništavanje buke, odličan kvalitet zvuka i vrlo udobno prianjanje. Ovaj Bose model je nešto povoljniji od AirPods-a i možete ga pronaći za oko 199 dolara.

Sony WH-1000XM5 ili Apple AirPods Max

Ako slušalice koje idu u uvo nisu vaš stil, možda je vreme za ozbiljan par over-ear slušalica koje zaista prave razliku, posebno tokom dugih letova. Ove dve opcije su vrhunski izbor – s najboljim poništavanjem buke na tržištu.

Više puta smo pisali o Sony WH-1000XM5, a one i dalje važe za jedne od najboljih slušalica s poništavanjem buke koje možete kupiti. Kako čitamo utiske korisnika, zaslužile su punih pet zvezdica zahvaljujući fantastičnom zvuku i udobnom dizajnu koji ne umara ni nakon više sati nošenja. Ovaj model možete pronaći u Gigatron-u za 49.000 dinara.

Za one koji su u Apple ekosistemu i žele vrhunski dizajn i integraciju, tu su AirPods Max — koje su, prema utiscima korisnika, poznate po „industrijskom standardu aktivnog poništavanja buke” i luksuznom osećaju pod rukom (i na ušima). Ovaj model možete pronaći za 549 dolara.

Fuji Instax Mini 12

Retro kamera koja odmah štampa fotografiju – odlična za putovanja s društvom, festivale ili neponovljive zalaske sunca. Samo ne zaboravite film! Naravno, možete poneti veliku DSLR kameru, nekoliko objektiva i posebnu torbu za svu tu opremu… ali ako niste profesionalac (ili ne želite da tako izgledate), retro instant kamera kao što je Fuji Instax Mini 12 idealna je alternativa.

Za oko 12.000 dinara na sajtu CT Shop dobijate uređaj koji funkcioniše kao stari dobri Polaroid – snimite trenutak i odmah dobijete fotografiju na papiru. Savršeno za zabave, putovanja s društvom, festivale i nostalgične trenutke.

Napomena: film se kupuje posebno, pa obavezno ponesite dodatna pakovanja ako planirate da škljocate na svakom koraku.

BellroyTech Kit

Organizator za sve vaše kablove, punjače i adaptere. Otvara se kao knjiga, otporan je na vodu i zaboravićete kako izgleda haos u rancu.

Bellroy je poznat po pravljenju sjajnih futrola i kompleta za tehniku, a BellroyTech Kit košta 59 dolara na Amazon-u. Ova dobro dizajnirana putna torbica omogućava vam da lako čuvate i organizujete sve kablove i male periferne uređaje. Dizajnirana je tako da možete ceo komplet otvoriti u ravnu formu radi lakog pristupa svemu što se nalazi unutra. Pored toga, tkanina je vodootporna, pa ne morate da brinete ako se slučajno prospe malo tečnosti na vašu dragocenu opremu.

Steam Deck, Switch OLED ili Backbone One

Za gejmere u pokretu – da li više volite da ponesete celu Steam biblioteku (Steam Deck), Nintendo klasiku (Switch) ili da mobilni telefon pretvorite u konzolu (Backbone One)?

Steam Deck na Steam prodavnici košta 399 dolara i predstavlja sjajan prenosivi gejming uređaj koji vam omogućava da igrate omiljene PC igre u pokretu. Nije prošlo mnogo vremena otkako je Steam Deck bio rasprodat svuda, a ljudi su se utrkivali da dobiju svoj primerak. Srećom, Valve je povećao zalihe, pa je sada lakše nego ikada da nabavite ovaj odličan prenosivi gejming uređaj. Možete da igrate igre iz svoje Steam biblioteke u pokretu ili da preuzmete nove naslove za svoj naredni odmor.

Gejming čini da lakše podnesemo duge letove. Ako više volite drugu platformu, Switch OLED je apsolutno fantastična gejming konzola koju možete nabaviti sa Computerland sajta ili Games sajta za 54.000 dinara. I da, znamo da Switch 2 uskoro stiže, ali srećno ako planirate da ga uskoro nabavite. Ako više volite da igrate na telefonu, ali želite unapređeno iskustvo, Backbone One za oko 99 dolara se prilagođava vašem telefonu, bilo da je u pitanju Android ili iPhone model, i omogućava vam da igrate bilo šta što želite, uključujući naslove iz Xbox, PlayStation ili Steam biblioteka.

Logitech MX Keys Mini

Kompaktna, tiha i prijatna za duže kucanje, a lako se povezuje s više uređaja. Idealna za digitalne nomade i rad na daljinu. Tastature na laptopima su često skučene i mogu izazvati ozbiljan bol u zglobovima ako ih koristite duže vreme. Poštedite sebe sindroma karpalnog tunela i nabavite bežičnu tastaturu kao što je Logitech MX Keys Mini.

Ova kompaktna tastatura je ne samo laka za putovanja već nudi i praktične funkcije, poput delimično prilagodljivog rasporeda, prebacivanja između više uređaja i još mnogo toga. A najvažnije – pruža izuzetno udobno iskustvo kucanja, s tihim i prijatnim tasterima koji neće ometati vaše saputnike. MX Keys Mini trenutno košta 12.000 dinara na sajtu Gigatron-a.

Kindle Paperwhite

Ako želite da ponesete biblioteku, ali ne i kilograme papira, e-čitač je vaš saveznik. Ovaj model je otporan na odsjaj i radi i po suncu i u avionu. Odlično je da na odmor nosite knjige, ali su teške i zauzimaju dragocen prostor u prtljagu.

Umesto toga, odlučite se za e-čitač kao što je Kindle Paperwhite, koji na Shoppster sajtu košta oko 23.000 dinara, i ponesite čitavu biblioteku u ovoj laganoj tablet verziji. Paperwhite model ima ekran koji ne reflektuje svetlost i podešavanje osvetljenja, što ga čini savršenim kako za sunčanu plažu, tako i za mračni avion.

Solis Lite 4G LTE Wi-Fi mobilni hotspot

Putujete van EU i ne želite da kupujete lokalne SIM kartice? Ovaj džepni hotspot nudi pristup Internetu u više od 130 zemalja i fleksibilne planove. Oni koji često putuju znaju koliko je Wi-Fi neophodan – bilo da radite na daljinu dok ste na putu ili samo tražite preporuke za restorane u drugoj zemlji, to je neprocenjiv alat koji vam omogućava da maksimalno iskoristite svoje putovanje.

Danas postoji dosta servisa koji nude džepni Wi-Fi za putnike, ali Solis je jedan od najboljih – s pouzdanim globalnim pokrivanjem u čak 135 zemalja. Takođe nudi fleksibilne pakete, u zavisnosti od vaših potreba. Potrebno je da kupite Solis Lite mobilni hotspot po ceni od 136 dolara na Amazon-u, a zatim da se registrujete za neki od Wi-Fi planova. To je jednokratna kupovina, nakon koje uređaj možete koristiti na svim svojim budućim putovanjima.

Philips Water GoZero samosterilišuća flaša za vodu

Putujete negde gde niste sigurni u kvalitet vode? Ova boca koristi UV tehnologiju da eliminiše bakterije i viruse – i održava piće hladnim 24 sata. Bilo da putujete u novi grad ili idete na kampovanje, važno je da imate pristup čistoj i pitkoj vodi. Flaše Philips Water GoZero koriste pametnu tehnologiju kako bi osigurale da je voda bezbedna za piće.

Dostupna na Amazon-u po ceni od oko 82 dolara (ili niže kada je na popustu), ova flaša koristi UV tehnologiju koja eliminiše do 99,999 odsto bakterija i 99,9 odsto virusa za samo nekoliko minuta. Čak i kada je prazna, poklopac može da dezinfikuje flašu i ukloni neprijatne mirise. Napravljena od nerđajućeg čelika i s duplim zidovima, ne samo da pročišćava vodu već održava napitke toplim do 12 sati ili hladnim do 24 sata.

Univerzalni držač za telefon za upotrebu u avionu

Ovaj jeftini držač za telefon kači se na avionski stočić i oslobađa vam ruke dok gledate seriju ili čitate na letu. Ovaj univerzalni držač za telefon za avion, dostupan na Amazon-u po ceni od 13,97 dolara, omogućava vam da lako zakačite telefon za sedište u avionu i uživate u gledanju sadržaja bez upotrebe ruku.

Možda ste unapred skinuli novu sezonu omiljene serije ili neku igru da vam skrati vreme na dugom letu. U svakom slučaju, držanje telefona satima savijenog vrata sigurno će vas ukočiti. Samo zakačite ovaj praktični dodatak za naslon sedišta ispred vas, zavalite se i uživajte.