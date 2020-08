Putovanje na Mars u realnom vremenu

Već neko vreme se govori o misiji Mars 2020, te Artemis, a u pitanju su projekti zahvaljujući kojima će biti moguće sigurne misije sa ljudskom posadom – letovi čiji će cilj biti Crvena planeta. Nedavno su i zvanično najavljene ljudske misije koje će krenuti put Marsa, možda ne sutra, ali u budućnosti koju je moguće zamisliti. U julu 2020. jedan rover veličine prosečnog automobila krenuo je put ove planete, a zainteresovani mogu da ga prate u realnom vremenu.

Do cilja bi trebalo da stigne u februaru 2021, a u pitanju je Perseverance rover koji je sa sobom poneo i prvi helikopter koji će poleteti na nekoj drugoj planeti. Agencija NASA objavila je novu alatku koja zainteresovanima omogućava da prate ovo putovanje, a u pitanju je Eyes on the Solar System, na koji korisnici mogu da se loguju i u svakom trenutku vide koliko je rover udaljen od Marsa. Interaktivni web-sajt omogućava i da se vidi lokacija u solarnom sistemu, te trenutni pogled iz letelice.

Od rođenja svesti ljudska bića istražuju svet oko sebe, pa su odavno spremna da svoju radoznalost prošire dublje u kosmos, a uprkos tome što ni matičnu planetu nisu razumela do kraja. U tom procesu važnu ulogu igra upravo agencija NASA koja ljudske granice polako pomera ka Marsu, a planirano je i da se čovek vrati na Mesec do 2024. godine, te da to čini sve češće.

