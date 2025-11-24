QNAP i ULINK unapredili DA Drive Analyzer novim AI algoritmom, značajno poboljšavajući tačnost predviđanja stanja diskova

QNAP je objavio da je počeo sa primenom novog, značajno unapređenog AI algoritma za DA Drive Analyzer. U pitanju je servis za predviđanje stanja diskova, zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji je razvijen zajedno sa liderom u testiranju skladišta podataka, kompanijom ULINK Technology. Unapređeni mehanizam značajno poboljšava tačnost predviđanja otkaza hard diskova, u poređenju sa tradicionalnim S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) praćenjem. Korisnici QNAP NAS-a sada mogu imati koristi od proaktivnije i pouzdanije zaštite podataka.

Iako se većina korisnika i dalje oslanja na ugrađene S.M.A.R.T. atribute za procenu stanja diska, S.M.A.R.T. je u osnovi reaktivni mehanizam i često ne uspeva da pruži rana upozorenja pre nego što disk otkaže. „S.M.A.R.T. sam po sebi nije dovoljan – mnogi korisnici su zatečeni kvarovima diska“, rekao je Tim Lin, menadžer proizvoda u QNAP-u. „DA Drive Analyzer koristi AI model obučen na podacima o ponašanju miliona diskova. Može da detektuje potencijalne anomalije čak i pre nego što se pokrene bilo kakvo S.M.A.R.T. upozorenje, omogućavajući korisnicima da preduzmu preventivne mere i izbegnu gubitak podataka.“

„DA Drive Analyzer ide dalje od tradicionalne dijagnostike kvarova diskova, demonstrirajući ULINK-ovo liderstvo i inovacije u veštačkoj inteligenciji i tehnologiji skladištenja“, rekao je Džozef Čen, izvršni direktor ULINK Technology.

U poređenju sa konvencionalnom S.M.A.R.T. detekcijom, najnoviji ULINK algoritam nudi značajna poboljšanja, kako u procentu prepoznatih potencijalnih kvarova, tako i u smanjenju broja lažnih uzbuna. To znači da korisnici QNAP NAS uređaja mogu preciznije identifikovati rizične diskove i sa sigurnošću ih zameniti na vreme – bez straha od uklanjanja ispravnog diska zbog lažnih predviđanja.

Sada je DA Drive Analyzer sa nadograđenim AI algoritmom primenjen na svim podržanim QNAP NAS sistemima. Ovo ažuriranje je automatsko, omogućavajući korisnicima da odmah imaju koristi od poboljšanih predviđanja stanja diskova. Za dodatne informacije posetite zvanični QNAP-ov blog: Vaši podaci vrede više od bilo kog diska.