QNAP predstavio ES1686dc R2 NAS sa dvostrukim aktivnim kontrolerima

QNAP Systems, Inc. je lansirao ES1686dc R2, NAS uređaj visokih performansi sa 16 ležišta za SAS 12Gb/s diskove, namenjen kritičnim poslovnim aplikacijama. Sa dvostrukim aktivnim kontrolerima, obezbeđuje visoku dostupnost (HA) i beskompromisne performanse za zahtevne radne zadatke.

Dizajniran za skladištenje fajlova i virtuelizaciju u poslovnom okruženju, ES1686dc R2 minimizira prekide u radu zahvaljujući redundantnim kontrolerima i napajanju, omogućavajući zamenu komponenti bez prekida rada. Time se obezbeđuje kontinuitet, pouzdanost i stabilnost u poslovno kritičnim okruženjima.

„ES1686dc R2 pruža izvanredne performanse i pouzdano rešenje za skladištenje sa visokom dostupnošću,“ rekao je Waterball Liu, menadžer proizvoda u QNAP-u, dodajući: „QES operativni sistem ima intuitivan i jednostavan korisnički interfejs sa naprednim funkcijama, omogućavajući korisnicima da lako ovladaju enterprise uređajem za skladištenje sa dvostrukim kontrolerima, kada je neophodna visoka dostupnost. Bilo da se koristi kao fajl server, server za virtuelizaciju, VDI ili za efikasno bekapovanje i oporavak fajlova, ES1686dc R2 ispunjava zahteve za performansama i dostupnošću.“

Ključne karakteristike:

– QES OS v2.2 podrška: ES1686dc R2 podržava unapređeni QES OS, pružajući podršku za Fibre Channel SAN i NFS 4.1 za veću pouzdanost, skalabilnost i performanse.

– Napredna zaštita podataka i efikasnost skladištenja: Pokretan QES operativnim sistemom zasnovanim na ZFS-u, ES1686dc R2 nudi inline deduplikaciju i kompresiju podataka za maksimalnu efikasnost skladištenja. Mehanizmi samoizlečenja sprečavaju tiho oštećenje podataka, a korisnici mogu imati koristi od gotovo neograničenog broja snimaka za iSCSI LUN-ove i deljene fascikle, plus SnapSync za ubrzano daljinsko pravljenje rezervnih kopija.

– Visoka dostupnost i performanse: Dvostruki aktivni kontroleri gotovo u potpunosti eliminišu prekide u radu, dok NVRAM modul štiti podatke pri nestanku struje.

– Brza mrežna konekcija: Svaki kontroler ima četiri 10GbE SFP+ porta i dva PCIe slota za dodatne mrežne kartice (10GbE/25GbE).

– Optimizovan za virtuelizaciju: Kompatibilan sa VMware®, Microsoft® i Citrix® platformama. SnapSync se integriše sa VMware SRM za bekap i oporavak. iSER protokol poboljšava performanse.

– Proširenje skladišnog prostora: Zamena diskova i jednostavno proširenje kapaciteta kroz interfejs za upravljanje.

– Petabajtno proširenje sa SAS kontrolerima: Mogućnost povezivanja do 16 dodatnih QNAP SAS ekspanzionih jedinica sa po 16 ležišta. Dvostruki kanali obezbeđuju neprekidan rad čak i pri otkazu jednog čvora.

Specifikacije modela:

– ES1686dc-R2-2142IT-128G: Intel® Xeon® D-2142IT (8 jezgra, 1.90 GHz, burst do 3.0 GHz), 64 GB DDR4 ECC RAM po kontroleru

– ES1686dc-R2-2142IT-96G: Intel® Xeon® D-2142IT, 48 GB DDR4 ECC RAM po kontroleru

– ES1686dc-R2-2123IT-64G: Intel® Xeon® D-2123IT (4 jezgra, 2.20 GHz, burst do 3.0 GHz), 32 GB DDR4 ECC RAM po kontroleru

ES1686dc R2 Enterprise ZFS NAS je već sad dostupan. Za više informacija i pregled celokupne QNAP NAS ponude, posetite https://www.qnap.com.