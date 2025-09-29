QNAP predstavio TDS-h2489FU R2: Vodeći dvoprocesorski U.2 NVMe All-Flash NAS sa 24 slota

QNAP Systems, Inc, vodeći inovator u oblasti računarskih i skladišnih rešenja, predstavio je TDS-h2489FU R2, vrhunski U.2 NVMe all-flash NAS uređaj nove generacije za montažu u rek, sa 24 slota.

TDS-h2489FU R2 nudi moćne i stabilne računarske performanse, robusno umrežavanje i skalabilne mogućnosti skladištenja, kako bi zadovoljio zahteve preduzeća za rad pri velikim opterećenjima, multitaskingom i niskom latencijom u aplikacijama kao što su virtualizacija, računarstvo visokih performansi (HPC), data centri, AI/ML računarstvo, AI Big Data skladištenje i 3D renderovanje.

“Kako se preduzeća suočavaju sa brzim rastom podataka i sve zahtevnijim radnim opterećenjima, potrebno im je više od samih performansi. Zahtevaju stabilnu platformu koja podržava kritične operacije,” rekao je Alex Shih, menadžer za proizvode u QNAP-u. Napomenuo je da je “TDS-h2489FU R2 namenski napravljen za aplikacije sa visokim opterećenjem i multitasking, omogućavajući IT timovima da sa lakoćom upravljaju virtualizacijom, treniranjem AI modela ili post-produkcijskim uređivanjem. Cilj nam je da pomognemo preduzećima da maksimiziraju prednosti all-flash skladištenja u data centrima i visoko-efikasnim kolaborativnim okruženjima, ubrzavajući digitalnu transformaciju i inovacije.”

Sa dual Intel® Xeon® Silver procesorima serije 4300, TDS-h2489FU R2 pruža do 32-core procesnu moć. Podržava do 1TB sistemske memorije i poseduje poboljšanu hardversku proširivost u odnosu na svog prethodnika, nudeći do četiri PCIe Gen 4 slota za proširenje. TDS-h2489FU R2 pruža visok IOPS i nisku latenciju, čineći ga idealnim za virtualizaciju, virtuelnu desktop infrastrukturu (VDI) i enterprise server aplikacije.

Bilo da rukuje masivnim opterećenjima sa podacima, podržava istovremeni pristup više radnih stanica ili prevazilazi uska I/O grla u aplikacijama intenzivnim po pitanju podataka, TDS-h2489FU R2 osigurava stabilnu i efikasnu obradu podataka. Radeći na QuTS hero operativnom sistemu, pruža visoko pouzdano ZFS-bazirano skladišno okruženje sa nepromenljivim skladištenjem, moćnim tehnologijama redukcije podataka i SSD optimizacijom kako bi se maksimizirala efikasnost investicije u all-flash skladištenje.

Ključne karakteristike TDS-h2489FU R2: Puna snaga enterprise storidža

U.2 NVMe all-flash skladište podataka

Poseduje šesnaest 2.5-inčnih U.2 PCIe NVMe slotova i osam 2.5-inčnih U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps slotova, pružajući do 1.000.000 IOPS-a u 4K random read performansama, idealno za aplikacije sa pristupom podacima visoke gustine. Dual-procesorska multi-core računska moć

Dostupan u dve konfiguracije: dual Intel® Xeon® Silver 4309Y 8-core 3.6GHz procesori ili dual Intel® Xeon® Silver 4314 16-core 3.4GHz procesori. Podržava DDR4 ECC RDIMM memoriju, proširivu do 1TB, osiguravajući besprekoran multitasking i performanse kritičnih aplikacija. Više PCIe za više mogućnosti

Opremljen sa četiri PCIe Gen 4 slota, podržava fleksibilnu instalaciju 25GbE / 100GbE mrežnih kartica visokih brzina, kartica za proširenje storidža, M.2 SSD kartica za proširenje ili Fibre Channel kartica za skalabilne nadogradnje. Storidž PB-nivoa

Podržava PCIe kartice za proširenje skladištenja za povezivanje do deset PCIe JBOD TL-R2400PES-RP, za dodatnih 240 diskova; ili do šesnaest SAS JBOD TL-R1620Sep-RP, za dodatnih 256 diskova. M.2 slotovi za poboljšanje performansi

Uključuje dva M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 / SATA 6Gbps slota za SSD skladišne grupe, SSD keširanje ili SSD sistemske diskove za poboljšanje ukupne efikasnosti. Umrežavanje visokih brzina za maksimalne performanse

Dolazi sa četiri 2.5GbE RJ45 porta i dva 25GbE SFP28 porta (preinstalirana dual-port 25GbE mrežna kartica) kako bi zadovoljio zahteve preduzeća za visokim propusnim opsegom. 25GbE kartica podržava iSER (iSCSI Extensions for RDMA) za ubrzavanje VMware® ESXi transfera podataka uz smanjenje opterećenja CPU-a i podržava SR-IOV za optimizovanu alokaciju propusnog opsega virtuelnih mašina, osiguravajući performanse visokih performansi i stabilne operacije. Redundantno napajanje za pouzdanost

Duplo redundantno napajanje minimizira rizik od neočekivanog kvara hardvera, osiguravajući kontinuiran pristup podacima preduzeća i poboljšan kontinuitet poslovanja.

Za više informacija i specifikacije, molimo posetite www.qnap.com.