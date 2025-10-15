QNAP predstavio TS-h765eU NAS uređaj male dubine sa 4 ležišta, za montažu u rek, za okruženja sa ograničenim prostorom

QNAP je proširio svoj portfolio NAS proizvoda male dubine, dizajniranih za skladištenje u neposrednom okruženju korisnika. TS-h765eU, novi 1U, 2.5GbE NAS uređaj male dubine sa 4 ležišta, za montažu u rek, ima manju dubinu kućišta i savršen je za male medijske ormare i zidne mrežne rekove u kancelarijskim okruženjima sa ograničenim prostorom ili industrijskim uslovima.

TS-h765eU je dugoročni model, sa isporukama do 2031. godine, što ga čini pouzdanim NAS izborom za organizacije koje planiraju dugoročne projekte ili implementaciju na više lokacija.

TS-h765eU kombinuje robusne performanse, mogućnosti obavljanja više zadataka istovremeno i odličnu I/O proširivost, kako bi zadovoljio različite potrebe. Poseduje procesor iz najnovije Intel® Atom x7000C serije, podržava ugrađenih 8GB DDR5 RAM memorije, koja se može nadograditi do 16GB (In-Band ECC), ima dva 2.5GbE porta, četiri ležišta za 3.5-inčne SATA diskove i tri E1.S/M.2 PCIe NVMe slota za instaliranje E1.S/M.2 2280 SSD diskova, radi poboljšanja performansi čitanja/pisanja ili nadogradnje na 10GbE, korišćenjem mrežnih modula sa E1.S interfejsom.

Pokretan QuTS hero operativnim sistemom zasnovanim na ZFS-u, TS-h765eU daje prioritet integritetu podataka, nepromenljivosti sa WORM zaštitom i značajnom smanjenju prostora koji zauzimaju podaci. „U modernim IT aplikacijama, svaka sekunda je važna, a imati skladište podataka u blizini može biti presudan faktor. TS-h765eU NAS uređaj male dubine, za montažu u rek, je savršen za skladištenje podataka u neposrednom okruženju korisnika, dok njegove performanse i I/O proširivost nisu ugrožene kompaktnim oblikom“, rekao je Andy Chuang, menadžer proizvoda kompanije QNAP, dodajući: „Korisnici mogu upariti TS-h765eU NAS sa QNAP-ovim Rail-S01 kompletom kratkih šina i JBOD-om male dubine, što olakšava instalaciju u male medijske ormare, a istovremeno smanjuje ukupne troškove vlasništva.“

Ključne karakteristike TS-h765eU

• Maksimalno iskorišćenje prostora: Veličina 1U i mala dubina od samo 292,1 mm čine ga pogodnim za male ormare ili zidne mrežne rekove, što ga čini fleksibilnim za instalaciju u kancelarijama, fabrikama, multimedijalnim sobama, vozilima za mobilno emitovanje ili malim IT sobama.

• Intel® Atom procesor najnovije generacije: Opremljen je Intel® Atom x7405C četvorojezgarnim procesorom (do 3,4 GHz), za lako obavljanje više zadataka istovremeno i velika opterećenja.

• Napredna DDR5 RAM memorija: Ugrađena non-ECC DDR5 memorija (proširiva do 16 GB) odlikuje se visokim performansama i niskom potrošnjom energije; podržan je In-Band ECC (IBECC) za poboljšanu zaštitu podataka.

• Izuzetna proširivost: Tri ugrađena E1.S/M.2 PCIe NVMe slota omogućavaju instaliranje dva QNAP QXG-ES10G1T E1.S do 10GbE mrežna modula za brže mrežno povezivanje; ili instaliranje tri E1.S/M.2 2280 SSD-a za brzo SSD skladištenje ili SSD keširanje za povećanje IOPS-a.

• Spreman za budućnost: Podržava E1.S SSD diskove (visine 5,9/9,5/15 mm) koji pružaju skladištenje veće gustine, zaštitu od gubitka napajanja (PLP), podršku za brzu zamenu i bolje odvođenje toplote.

• Odlična mrežna povezanost: Budite umreženi velikom brzinom sa dva ugrađena 2,5 GbE porta, sa mogućnošću nadogradnje na dva 10 GbE porta, ako je potrebno. Veći propusni opseg se može postići omogućavanjem Port Trunking-a ili SMB Multichannel-a za brži prenos podataka, pristup velikim datotekama, pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka.

• Jednostavno proširenje skladišta: Ugrađeni USB 3.2 Gen 1 port omogućava povezivanje QNAP-ovog USB JBOD TR-004U male dubine sa TS-h765eU NAS-om, za dodatno skladištenje podataka i pravljenje rezervnih kopija.

Ključne specifikacije

• TS-h765eU-8G: Intel® Atom x7405C 4-jezgarni procesor, 2,2 GHz (do 3,4 GHz); 8 GB DDR5 RAM memorije bez ECC tehnologije (podržan In-Band ECC), mogućnost proširenja na 16 GB (1 x 16 GB); 4 x 3,5-inčna/2,5-inčna SATA 6Gbps HDD/SSD slota; 3 x E1.S/M.2 2280 PCIe NVMe SSD slota (E1.S na M.2 adapter se nalazi u svakom slotu); 2 x 2,5 GbE RJ45 porta; 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A port; 1 x USB 2.0 port

• QXG-ES10G1T: E1.S na 10GbE mrežni modul; PCIe Gen 3 x4 interfejs; podržava Multi-Gigabit 10G/5G/2.5G/1G/100M; dizajn prilagođen za instalaciju bez alata

Za više informacija i specifikacija, posetite www.qnap.com.