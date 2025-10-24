QNAP QVR Recording Vault, skalabilno rešenje za bekap nadzornih snimaka

Od sada sa podrškom za QVR Surveillance, QuTS hero i sa poboljšanom pouzdanošću metapodataka.

QNAP je nedavno objavio QVR Recording Vault 1.0.0, prvu zvaničnu verziju svog rešenja za aktivno pravljenje rezervnih kopija nadzornih snimaka, za koji vam nije potrebna licenca. Nakon uspešne beta faze, QVR Recording Vault 1.0.0 donosi poboljšanu stabilnost, optimizovane performanse i proširene funkcije, kako bi se osiguralo pouzdano, skalabilno i isplativo upravljanje rezervnim kopijama video snimaka nadzornih sistema u preduzećima i kod primene na više lokacija.

Šta novo donosi QVR Recording Vault 1.0.0?

Dodata podrška za QVR Surveillance: Mogućnosti pravljenja rezervnih kopija su sada proširene izvan QVR Pro i QVR Elite, integrisanjem sa najnovijim QNAP-ovim QVR Surveillance softverom za dugoročno skladištenje snimaka.

Dostupan za QuTS hero: Softver se može instalirati i na QTS i na QuTS hero NAS platforme, čime se omogućava veća fleksibilnost pri implementaciji.

Ispravke grešaka u metapodacima: Rešeno je nekoliko problema vezanih za ophođenje metapodacima, kako bi se poboljšala tačnost indeksiranja videa i osiguralo stabilno dugoročno arhiviranje.

„Video snimci su vredni samo ako su sačuvani“, rekao je Pac Shih, menadžer proizvoda u QNAP-u. „QVR Recording Vault primenjuje politiku pravljenja rezervnih kopija snimaka koje su spremne za čuvanje i pojednostavljuje centralizovano upravljanje, pomažući organizacijama da smanje složenost i troškove.“

Dostupnost

QVR Recording Vault 1.0.0 je moguće preuzeti sa sajta App Center. Više informacija je dostupno na www.qnap.com/go/software/qvr-recording-vault.