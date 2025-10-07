Qualcomm predstavio nove Snapdragon X2 Elite čipove za laptope

Qualcomm je otkrio novu generaciju Snapdragon X Series procesora za laptope, zajedno sa najnovijim sistemom-na-čipu za premijum telefone. Glavna zvezda je Snapdragon X2 Elite Extreme, procesor namenjen „ultra-premium“ Windows 11 laptopovima, dizajniran da podrži složene i profesionalne zadatke, omogućava brzu AI obradu i obezbedi višednevno trajanje baterije.

Snapdragon X2 Elite Extreme i Elite varijante

Novi X2 Elite Extreme koristi treću generaciju Oryon CPU-a, za koji Qualcomm tvrdi da je do 75% brži od konkurencije. Pored toga, uključuje i Hexagon NPU, opisan kao „najbrži NPU za laptope“, koji omogućava istovremeno korišćenje više AI alata i iskustava na Copilot+ računarima. Ovaj čip je namenjen naučnicima, profesionalnim kreatorima sadržaja i korisnicima koji rade sa zahtevnim analizama podataka i medijskim projektima.

Standardne X2 Elite varijante dolaze sa 18 jezgara ili 12 jezgara, pružajući do 31% bolje performanse i 43% manju potrošnju energije u odnosu na prethodnu generaciju. Iako nisu dizajnirane za najintenzivnije zadatke, i dalje podržavaju paralelne AI procese.

Evolucija Snapdragon X serije

Qualcomm je prvi Snapdragon X Elite predstavio 2023. godine kao naslednika 8cx Gen 3 linije, što je označilo značajan skok u performansama. Godinu dana kasnije, Microsoft je lansirao Copilot+ PC liniju sa ovim čipovima, a početkom 2025. na CES-u predstavljen je i Snapdragon X za pristupačne Copilot+ PC uređaje od 600 dolara i manje.

Prvi laptopovi sa Snapdragon X2 Elite procesorima očekuju se u prvoj polovini 2026. godine, što Qualcomm vidi kao ključan korak ka jačanju svoje pozicije na tržištu Windows laptopova.

