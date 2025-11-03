Qualcomm pretvara delove mobilnih čipova u AI čipove da bi konkurisao Nvidiji

Qualcomm je predstavio planove za lansiranje novih AI čipova, AI200 i AI250, u pokušaju da izazove dominaciju Nvidije na tržištu veštačke inteligencije. Ovi čipovi su bazirani na Hexagon tehnologiji koju Qualcomm već koristi u svojim mobilnim procesorima.

Fokus na AI inferenciju, ne na treniranje

Novi AI čipovi su dizajnirani prvenstveno za izvođenje AI modela (inferenciju), a ne za njihovo treniranje, što predstavlja značajnu promenu za Qualcomm, kompaniju poznatu po procesorima za mobilne telefone, laptopove, tablete i telekomunikacionu opremu.

Prema izveštaju CNBC-a, Qualcomm-ovi AI procesori koriste Hexagon neuralne procesorske jedinice koje već pokreću AI funkcionalnosti u mobilnim uređajima i laptopovima. AI200 i AI250 čipovi mogu da rade unutar raka sa do 72 čipa koji funkcionišu kao jedinstven računar, slično kao Nvidia i AMD GPU-ovi.

AI200 čip dolazi sa 768 GB RAM-a i performansama optimizovanim za AI inferenciju, dok AI250 donosi “generacijski skok u efikasnosti”, što omogućava znatno nižu potrošnju energije. Saudijska kompanija Humain, deo Public Investment Fund-a Saudijske Arabije, već je najavila planove da koristi ove čipove u razvoju AI data centara, nastavljajući partnerstvo sa Qualcomm-om.

Izvor: Theverge