Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 lansiran, stiže na telefone kompanija Realme, Xiaomi, Honor

Lansiranje Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: Qualcomm je danas globalno lansirao novi čipset, nazvan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Pojednostavljena verzija Snapdragon 8 Gen 3 koja će učiniti premijumske telefone pristupačnijim

Ovaj novi čipset je deo kompanijine S-serije čipsetova i smešta se između Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 čipsetova u pogledu karakteristika. Snapdragon 8s Gen 3 dolazi sa nizom naprednih funkcija kao što su generativne AI karakteristike na uređaju, always sensing ISP i lossless high-definition zvuk. Pored ovih karakteristika, Qualcomm-ov novi čip takođe podržava širok spektar AI modela uključujući popularne velike jezičke modele (LLM) kao što su Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano i Zhipu ChatGLM na podržanim pametnim telefonima.

Qualcomm navodi da će Snapdragon 8s Gen 3 stići na pametne telefone kompanija kao što su Honor, iQOO, Realme, Redmi i Xiaomi koji će biti lansirani tokom marta.

Karakteristike Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 donosi generativne AI modele na pametne telefone sa podrškom za 10 milijardi parametara. Podržava popularne LLM-ove kao što su Gemini, Llama i drugi. Takođe donosi generativne AI bazirane funkcije kao što su virtuelni asistenti, alati za generisanje AI slika i alati za proširenje fotografija na uređaju.

Pored toga, donosi 18-bitni trostruki kognitivni ISP, always sensing kamere, AI unapređene karakteristike kamere, sa podrškom za Snapdragon Low Light Vision i senzor od 200MP. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 karakteristike uključuju hardverski ubrzano praćenje zrake u stvarnom vremenu i Snapdragon denoiser senki za gejming.

Kada je u pitanju zvuk, ovaj čip donosi lossless muziku i podršku za Aqstic speaker max tehnologiju na podržane pametne telefone, što donosi audio post-procesiranje i smanjenu distorziju pri visokim volumenima. Kada je u pitanju konektivnost, ovaj čipset ima Snapdragon X70 5G modem za podržane pametne telefone. Ovaj model dolazi sa naprednim funkcijama povezivanja kao što su 5G AI procesor, podrška za 5G frekvencije i Qualcomm 5G Ultra-niska latencija Suite. Takođe, poseduje Qualcomm FastConnect 7800 sistem za mobilnu konektivnost. Ovaj čip donosi brzine Wi-Fi-a do 5,8 GHz, Wi-Fi 7 i dvostruki Bluetooth na podržane pametne telefone.

Specifikacije Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Kada su u pitanju specifikacije, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 je izgrađen koristeći 4nm proces i ima 64-bitni Kryo CPU sa maksimalnom brzinom do 2,8GHz. Što se tiče memorije, podržava LPDDR5x RAM i gustinu memorije do 24GB. Kada je u pitanju ekran, ovaj čip podržava 4K ekran na uređaju sa 60Hz ili QHD+ ekran sa osvežavanjem ekrana od 144Hz. Takođe podržava napredne funkcije kao što su HDR10, HDR10+, HDR vivid i Dolby Vision.

Kada su u pitanju kamere, ovaj čip podržava do 200MP fotografija ili do 108MP pojedinačna kamera na 30FPS ili 64+36MP dualna kamera na 30FPs ili do 36MP trostruka kamera na 30FPS. Dodatno, podržava funkcije kao što su Google Ultra HDR fotografisanje, 4K HDR snimanje videa pri 60FPS, HDR10+, HDR10, HLG i Dolby Vision.

Kada je u pitanju konektivnost, ovaj čip podržava brzinu prenosa do 5Gbps, brzinu slanja do 3,5Gbps, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Bluetooth Low Energy, GPS, NavIC, USB Type-C i UFS 4.0. Za punjenje podržava Qualcomm Quick Charge 5.



