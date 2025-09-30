Qualcomm tvrdi da su novi Snapdragon čipovi „najbrži i najefikasniji“ za Windows PC

Novi Snapdragon X2 Elite Extreme čip dizajniran za zahtevne zadatke.



Qualcomm je predstavio nove Snapdragon X Series čipove za laptopove, kao i novi system-on-a-chip za flagship telefone. Snapdragon X2 Elite Extreme čip za „ultra-premium“ Windows 11 laptopove dizajniran je za „složene, ekspertske zadatke“ i omogućava brzu AI obradu, uz višednevni vek baterije. Snapdragon X2 Elite čipovi dolaze u dve varijante – sa 18 ili 12 jezgara. Qualcomm tvrdi da su ovo „najbrži, najmoćniji i najefikasniji procesori za Windows PC.“

Kompanija je prvi Snapdragon X Elite čip lansirala 2023. kao naslednika linije Snapdragon 8cx Gen 3 za laptopove. Qualcomm je tada promenio ime da odražava veliki skok u performansama. Microsoft je 2024. predstavio liniju Copilot+ PC-a sa novim Snapdragon čipom. Ranije ove godine, na CES-u, Qualcomm je predstavio Snapdragon X za Copilot+ PC-ove po ceni do 600 dolara.

Qualcomm navodi da novi Elite Extreme čip može da pokreće laptopove za naučnike i profesionalne kreatore koji rade „intenzivne analize podataka, profesionalno uređivanje medija i naučna istraživanja.“ Čip poseduje treću generaciju Oryon CPU-a, koji može raditi do 75% brže od konkurencije. Takođe ima Qualcommov Hexagon NPU, koji je „najbrži NPU za laptopove,“ omogućavajući simultano korišćenje AI alata na Copilot+ PC-ovima.

Niži modeli Elite čipova i dalje rade do 31% brže i troše 43% manje energije od prethodne generacije. Iako su prvenstveno namenjeni korisnicima sa manje zahtevnim zadacima, omogućavaju i simultano korišćenje AI alata. Prvi laptopovi sa Snapdragon X2 Elite procesorima biće dostupni u prvoj polovini 2026. godine.

Izvor: Engadget