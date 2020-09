Rad od kuće kao nova normalnost

Ako do sada niste imali priliku da radite od kuće, epidemija COVID‑19 vas je možda primorala na to. Kako vreme prolazi tako shvatamo da je, koliko god zvučao utopijski, rad od kuće mnogo teži nego što nam se činilo…

Život i rad s cimerom ili roditeljima

Ako spadate u studente i stariju omladinu koja još živi s roditeljima ili cimerima, ova situacija vam sigurno nije lako pala. Cimer sluša glasno muziku dok pokušavate da složite Excel ili majka usisava dok ste usred poslovnog razgovora, pa još baš tad zahteva da dignete noge da ispod njih usisa. Bitno je da se odrede prioriteti, slušalice su iz raja izašle, a ako imate terasu, ona može biti vaša nova oaza mira, makar u toplim danima.

Život i rad sa samim sobom

Verovatno nema ništa gore. Osim mira koji svakako imate, sve ostalo nemate. Pauze za posao zato mogu biti jedna epizoda serije, video‑razgovor s prijateljem, zalivanje sobnih biljaka ili ribanje pločica. Znam, prelepo. Koliko god vas ukućani nekad nervirali, biti sam sa sobom nekad je mnogo teže. Šetnje i druženja na otvorenom ovde su preko potrebni. Uz distancu, to se podrazumeva. I pazite da ne uskočite u onu 5G mrežu, čula sam da je to veliko zlo i da navodno ima neke veze s koronom… to jest ako malo kuburite s logikom.

Slušalice su iz raja izašle, a ako imate terasu, ona može biti vaša nova oaza mira, makar u toplim danima

Život i rad s porodicom

Fizički najzahtevnije radno vreme, posebno ako imate sitnu decu koja uleću u Skype razgovore sa šefom da kažu kako su super kakila. Ovde nema pomoći, osim da izdržite, pevate pesmice u pauzama i odete napolje na neke zgibove ili trčanje da smanjite stres. Kažu da se roditelji najbolje odmore na poslu i to je jedna velika istina. Ipak, koristite to dragoceno vreme da vam se penju na glavu jer će od nje bežati čim malo porastu.

Saradnja s kolegama

Biće malo otežana jer preko poruka i poziva dosta toga ide sporije i komplikovanije. Ali makar ćete se odmoriti od kancelarijskih daveža.

Saradnja s kolegama je sporija preko poruka i poziva, ali makar ćete se odmoriti od kancelarijskih daveža

U radu kod kuće nezgodno je to što se pauze i kraj radnog vremena odvijaju na istom mestu i svaki dan iste ljude viđate i češće nego što biste hteli. No, to je nova normalnost, na koju se treba navići jer teško da ćemo uskoro opet bezbrižno disati jedni drugima u face i grliti se kao da sutra ne postoji. A postoji, to sutra je ova 2020. godina puna ludila…

Podelite s prijateljima

Tweet