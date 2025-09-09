Radost je veća kada se deli: Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

Samsung predstavlja ekskluzivnu promociju koja će svima onima kojima je mobilni uređaj važan za unapređenje komunikacije, povećanje produktivnosti i pojednostavljenje svakodnevnih interakcija, a pritom se prilagođava svakom korisniku, učiniti jesen još posebnijom i omogućiti lakši i veseliji povratak u svakodnevnu rutinu nakon letnjih praznika. Uz kupovinu odabranih Galaxy pametnih telefona, svaki kupac će na poklon dobiti Galaxy S25 FE.

U centru ove promocije nalaze se najnoviji preklopni telefoni Galaxy Z serije i uređaji iz Galaxy S serije. Galaxy Z serija sada je unapređena, tanja i elegantnija. Galaxy Z Fold7 donosi profesionalne ultra kamere na preklopni uređaj; sa prvom 200-megapikselnom širokougaonom kamerom u Z seriji i dodatnom 10-megapikselnom širokougaonom kamerom, Z Fold7 snima izvanredne detalje i živopisne boje, čak i pri slabom osvetljenju, dok veštačka inteligencija automatski podešava osvetljenje i detalje. Bez obzira na to koji telefon odaberu, kupce će oduševiti napredna mobilna veštačka inteligencija Galaxy AI, koja se prilagođava svakom korisniku, olakšava svakodnevne zadatke i donosi nove načine zabave, stvaranja i povezivanja s drugima.

Galaxy AI: Povezuje, savetuje i omogućava interakciju u realnom vremenu

Dok jesen polako menja boje grada, Galaxy AI pomaže korisnicima da svaki trenutak zabeleže i urede jednostavno i precizno. Bilo da je reč o fotografijama, video-zapisima ili kreativnim avatarima, pametna veštačka inteligencija olakšava izražavanje i deljenje sadržaja. Photo Assist i Generative Edit automatski podešavaju snimke, poboljšavaju osvetljenje i boje, uklanjaju neželjene objekte i optimizuju pozadine za besprekoran izgled fotografija. Portrait Studio omogućava kreiranje realističnih personalizovanih avatara sa detaljnim i prirodnim izrazima lica. Instant Slow-mo pretvara bilo koji video-zapis u usporeni snimak jednim dodirom, dok Audio Eraser izdvaja i uklanja neželjene zvuke poput buke iz okruženja, muzike ili glasova, pružajući korisnicima potpunu kontrolu nad video i audio sadržajem.

Gemini Live sada je dodatno obogaćen multimodalnom veštačkom inteligencijom, koja razume šta korisnici vide, govore i rade, tako da je dovoljno jednostavno uneti ili izgovoriti kontekstualna pitanja i dobiti odgovor bez „prebacivanja“ među aplikacijama. Uz mogućnost deljenja sadržaja ekrana s Gemini Live ili deljenja kamere, korisnici jednostavno mogu pokazati asistentu Gemini šta gledaju na ekranu ili kroz sočivo kamere i postaviti pitanje za trenutni odgovor. Sa funkcijom Circle to Search with Google dovoljno je samo zaokružiti stavku na ekranu da bi odmah dobili relevantne informacije, savete ili uputstva o bilo čemu što se nalazi na ekranu. Galaxy AI možete isprobati već danas putem aplikacije Try Galaxy i uveriti se kako pametan telefon može raditi u vašu korist.

Poklon koji oduševljava: Galaxy S25 FE uz kupovinu odabranih Galaxy uređaja

Ove jeseni tvoji trenuci sijaju još jače, jer kupovinom Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, S25 Ultra, S25+, S25 ili S25 Edge pametnog telefona na poklon dobijaš uređaj koji će obradovati svakoga: Galaxy S25 FE (128 GB u crnoj boji). Ovaj pametni telefon osmišljen je da otvori nove nivoe kreativnosti zahvaljujući naprednim AI alatima za uređivanje, uključujući Generative Edit i Instant Slow-mo, dok unapređena prednja kamera od 12 MP, koju pokreće ProVisual Engine, omogućava vrhunske selfije. Baterija od 4.900 mAh i za više od 10% veća parna komora obezbeđuju glatke, responzivne performanse uz podršku za žično punjenje od 45 W, koje korisnicima omogućava kreativnost i povezanost u svakom trenutku. Promocija traje od 9. septembra do 12. oktobra ili do isteka zaliha, a više informacija možete pronaći putem linka.