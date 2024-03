Radujte se ribolovci: Epic Games poklanja dve video igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Call of the Wild: The Angler i Invincible Presents: Atom Eve. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 28. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Call of the Wild: The Angler je igra za ljubitelje ribolova. Igraču je dopušteno da se udubi u pecanje, pa vrlo lako može da zaboravi da je ispred monitora. U pitanju je otvoreni svet koji uključuje i lokacije iz stvarnog sveta. Od jednog do drugog mesta se putuje kroz živopisne pejzaže, a ribolovac može da koristi čamac, automobil, ali i da od reke do reke ide pešaka.

Atom Eve je najbolja superjunakinja u Invincible univerzumu. U pitanju je originalna priča sa sjajnim crtežima, a igrač dobija ulogu Eve. Tokom igre upravlja njenim životom i pomaže joj da balansira između tinejdžerskih i porodičnih obaveza. Donošenje prave odluke zvuči lako sve dok vi niste ti koji moraju da odluče.

Ljubitelji pecanja, ali i oni koji vole super heroje, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Call of the Wild: The Angler inače košta oko 28 evra, a Invincible Presents: Atom Eve oko 9 evra.

