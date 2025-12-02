Rage bait je reč godine: Koliko stvarno razumemo manipulaciju na internetu?

Oxford University Press proglasio je rage bait izrazom godine za 2025, ističući kako je upravo ova fraza najpreciznije obeležila digitalni ekosistem poslednjih dvanaest meseci.

Iako je sastavljena od dve reči, fraza se tretira kao jedinstvena semantička celina, što je dovoljno da ponese titulu reči godine – praksu koju Oksford redovno primenjuje.

Rage bait označava onlajn sadržaj koji je namerno kreiran da izazove bes, ogorčenje ili frustraciju, a sve u cilju povećanja pregleda, komentara i ukupnog angažmana na platformama. Ovakav model privlačenja pažnje, kako navode jezički eksperti, doživeo je snažan uspon tokom 2025.

U užem izboru našli su se još i izrazi aura farming i biohack, ali je upravo rage bait odneo pobedu nakon što je više od 30.000 ljudi učestvovalo u glasanju. Stručnjaci su potom, uz komentare javnosti i analizu jezičkih trendova, doneli konačnu odluku.

Predsednik Oxford Languages, Kasper Gratuol, istakao je da je ova godina bila duboko obeležena sve većim uplivom tehnologije i veštačke inteligencije u svakodnevni život – od deepfake slavnih ličnosti i AI influensera do virtuelnih partnera i platformi za upoznavanje. „Nema sumnje da je 2025. bila godina u kojoj smo se neprestano pitali ko smo zapravo, i na internetu i van njega“, rekao je on.

Gratuol dodaje da dramatičan rast upotrebe izraza rage bait pokazuje koliko smo postali svesni manipulativnih taktika koje oblikuju naše reakcije i emocije na mreži. „Internet je nekada pokušavao da privuče našu pažnju izazivanjem radoznalosti, ali danas sve češće manipuliše našim emocijama i ponašanjem“, kaže on, ocenjujući da je ovaj trend prirodan nastavak šire razgovora o tome šta znači biti čovek u svetu kojim dominira tehnologija.

Prošlogodišnja reč godine bila je brain rot, a možda će 2026. doneti manje mračne, optimističnije jezičke trendove.