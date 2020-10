Raiffeisen banka i NF Innova osvojili Finovate priznanje za iKeš kredit

Prvi pravi onlajn keš kredit u Srbiji, “iKeš”, dobitnik je nagrade “Najbolja platforma za kreditiranje stanovništva” (Best Consumer Lending Platform) u međunarodnom izboru “Finovate Awards”. Kreditni proizvod Raiffeisen banke, kreiran u saradnji sa kompanijom NF Innova, prvo je bankarsko rešenje iz Srbije koje je nagrađeno priznanjem na ovom izboru za najbolje digitalne i tehnološke inovacije iz celog sveta.

“Ovo prestižno priznanje potvrdilo je da je “iKeš” zaista revolucionarni kreditni proizvod, i to ne samo u razmerama našeg bankarskog tržišta”, izjavio je ovim povodom Petar Jovanović, zamenik predsednika Izvršnog odbora Raiffeisen banke. “Kada smo prošle godine uveli onlajn kredit, ne samo da smo bili pionir u zemlji i regionu, već i u celoj Raiffeisen grupaciji, a ova nagrada je dokaz da možemo u inovativnosti da se takmičimo i na internacionalnom nivou”.

Inače, “iKeš” je kredit koji se u potpunosti realizuje onlajn i odobrava svim građanima, čak i onima koji nisu klijenti Raiffeisen banke. Po izbijanju pandemije virusa Kovid-19 značaj ovakvog vida kreditiranja došao je do punog izražaja budući da on omogućava brz i jednostavan dolazak do neophodnih finansijskih sredstava, bez ijednog fizičkog kontakta. Banka u prethodnim mesecima beleži značajan rast odobrenih “iKeš” kredita, kao i visok stepen zadovoljstva korisnika.

Stalna unapređenja digitalnih usluga i uvođenje najsavremenijih tehnologija, zaštitni su znaci dugoročnog partnerstva između Raiffeisen banke i kompanije NF Innova.

“Kroz naše dugogodišnje partnerstvo, Raiffeisen banka se pozicionirala kao inovator na tržištu kada su u pitanju digitalni servisi i korišćenjem NF Innova platforme za digitalno bankarstvo ima mogućnost da nastavi sa inovacijama i na internacionalnom nivou, što ova prestižna nagrada i dokazuje“, Izjavio je Vasa Šegrt, direktor kompanije NF Innova. ’’U saradnji sa Raiffeisen bankom, nastavićemo sa unapređenje digitalnih servisa koje banka nudi.’’

“Finovate Awards” izbor okuplja vodeće svetske banke, fintek kompanije, biznis akceleratore i pojedince, koji se takmiče u 25 različitih kategorija. Žiri koji odlučuje o pobednicima čine vodeći eksperti iz različitih sektora, menadžment velikih kompanija, bankari, medijski analitičari, osnivači fintek kompanija… Ove godine su imali težak zadatak da između rekordnog broja pristiglih rešenja izaberu najbolje u različitim kategorijama.

Podelite s prijateljima

Tweet